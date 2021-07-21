中國首位乒乓球全滿貫選手馬龍。（中新社）

中國女子排球代表隊顏妮。（新華網）

受疫情影響，4年一度奧運史無前例變成5年。期間漫長備戰、數十年的奮鬥路程，對於部分運動員，或將迎來奧運的「告別之旅」。本屆中國隊的老將中最受矚目的當屬中國首位乒乓球全滿貫選手馬龍。

今年33歲的馬龍出生於遼寧省鞍山市，他是世界乒壇史上第10位大滿貫選手（即是先後奪得奧運會、世界乒乓球錦標賽、國際乒聯WTT四大滿貫賽事的單打冠軍），亦是中國首位集奧運會、世錦賽、世界杯、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、全運會單打冠軍於一身的超級全滿貫男子選手。

16歲時的馬龍，在被選入國家隊第二年後就獲得了世青賽男單冠軍；2009年，馬龍在亞錦賽中奪得了團體、男單、男雙和混雙四個冠軍。奧運方面，馬龍是2012年倫敦奧運會男子團體金牌、2016年里約奧運會男子單打金牌、男子團體金牌得主。

雖多次贏得世界冠軍，但即將參加第三次奧運的馬龍就表示己的狀態已今非昔比，「對我來說每一場球都不容易，想要贏球就要拼盡全力，我無論和誰打都要打到6局以後。」

但馬龍卻依舊展現決心，「在這樣一個『國球』的隊裡，不允許輸，因為代表著中國隊，哪怕輸一局自己都原諒不了自己。」

1987年出生於遼寧瀋陽的顏妮今年已經34歲，是中國女排隊伍中的一員「老將」。作為副攻的顏妮，因出色的攔網技術還被稱之為中國女排的「北長城」。2013年，在郎平執教中國女排之後，顏妮憑藉國內女排聯賽中的攔網數據，吸引了郎平的注意，並於2014年再次入選國家隊。彼時27歲的顏妮成為國家隊中的「新人」。

大器晚成的顏妮，在國家隊中站穩主力位置後，隨中國女排先後獲得2015年亞錦賽冠軍、2015年女排世界杯冠軍、2016年里約奧運會冠軍、2017年女排大冠軍杯冠軍、2018年女排世錦賽季軍、2018年亞運會冠軍以及2019年女排世界杯冠軍等。

技術全面、經驗豐富的顏妮還以攔網、進攻成功率高而獲得2018年女排世錦賽、2019年女排世界杯「最佳副攻」的榮譽。顏妮也曾表示，東京奧運將是她的最後一屆奧運，「全力以付，站好最後一班崗」。

此外，1989年出生於廣東中山的蘇炳添是中國男子短跑運動員，他不僅是男子100米、男子室內60米2項亞洲紀錄保持者，還是中國奧運史上闖入男子百米半決賽的第一人。東京奧運會作為他的第三屆奧運會，或也是他的奧運告別之旅。

2009年，蘇炳添在進入廣東省隊兩年後進入國家隊；2012年在倫敦奧運會男子100米比賽中，蘇炳添以小組第三的排名晉級半決賽，成為中國短跑史上第一位晉級奧運會男子百米半決賽的選手；2017年5月，在國際田聯鑽石聯賽上海站男子百米賽，蘇炳添以10秒09的成績奪冠，成為第一位在鑽石聯賽百米大戰中奪冠的中國人。

2018年，蘇炳添在馬德里田徑賽男子100米決賽跑出9.91秒，平了亞洲記錄，並刷新中國國內記錄；八天後，蘇炳添又在國際田聯鑽石聯賽巴黎站男子100米決賽中跑出9.904秒的成績，9天內兩次平亞洲紀錄。

被譽為「夢之隊」的中國跳水隊歷來在國際大賽中表現優秀。2016年里約奧運，中國跳水隊將8枚金牌中的7枚收入囊中，而本次東奧出戰女子三米板單人和雙人兩個項目的施廷懋則是雙項衛冕冠軍。里約奧運賽場中的施廷懋與吳敏霞獲得女子雙人三米板的金牌後，正式成為中國跳水隊中的「一姐」。

大器晚成的施廷懋21歲才入選國家隊，今年30歲的她或也是最後一次參加奧運會。

東京奧運是現年35歲的龐偉的第4次參加奧運。2008年8月9日，龐偉以688.2環的成績，在北京奧運會男子10米氣手槍決賽中勇奪金牌，為中國射擊隊贏得了該屆奧運的首枚金牌。此後，龐偉還連續參加了倫敦奧運和里約奧運，但成績並不理想。

經歷了一段低潮後，龐偉於2019年重回訓練場，繼續征戰賽場。2019年國際射聯步手槍世界杯總決賽上，龐偉奪得10米氣手槍決賽中勇奪金牌，成為了獲得過該項目奧運會、世錦賽、世界杯總決賽冠軍的「大滿貫」選手。

龐偉說，「希望在東京再拿一次冠軍。這是我的第4次奧運會，有可能是最後一次，我會全力以赴。」