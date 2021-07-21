鄭州地鐵五號線遭洪水侵襲。 （大陸頂端新聞．大河報用戶端）

河南鄭州迎來千年一遇強降雨，不少市民20日面臨一生最恐怖一夜，在最黑暗時刻，人性最光明面亮起，大家在後來得知淹死12人的鄭州地鐵5號線，在某節車廂現場，都禮讓老弱婦孺先走，死裡逃生的李女士，不斷心存感激，她說：「這是我有生以來第一次離死亡那麼近，以前只是嘴上說著『誰知道明天和意外哪個先來』，經歷了昨天（20日），才知道意外真的會來。」

大陸頂端新聞．大河報用戶端21日報導，7月20日河南省遭遇極端強降雨，下午5點40分左右，暴雨導致鄭州地鐵5號線隧道積水，列車停止運行，乘客多人被困地鐵車廂，李女士是其中一員。

「公司四點就通知了下班，我和同事下樓後發現，門口積水已到膝蓋，我猶豫了一下沒敢過去，等了一個多小時，擔心再不走就要留宿公司了，所以就淌著到大腿的水過去了。」由於積水太深，李女士決定坐地鐵5號線回家。

結果地鐵剛過一站，開往第二站途中，突然停在了隧道裡。與此同時，水開始滲進車廂，乘客們都有點慌了。

李女士回憶，當時地鐵駕駛讓乘客往列車前部走，打開了駕駛室門，疏散乘客到隧道的人行道上。但是隧道裡的水也越來越急，大家只能趕緊撤回到車廂，等全部人員上車後，車廂裡的水已經到了李女士腰部。

可是噩夢還沒有結束，隧道裡的水位不斷上升，地鐵車廂裡滲水也越來越嚴重，慢慢的大家都站在座位上了。沒過多久，即使站在座位上，積水也漫到了胸口，「我真的害怕了，最恐怖的不是水，而是車廂裡的空氣越來越少，好多人都出現了呼吸困難的症狀。」

隨著車廂內的氧氣也越來越稀薄，乘客們的情緒焦躁不安，紛紛用手機拍攝現場視訊向外界求援。當消息被擴散後，鄭州市消防支隊、鄭州地鐵公司緊急派出救援力量，立即鎖定被困乘客的準確位置。

晚上8點10分左右，車頂傳來了腳步聲，有人來了。李女士還聽到消防隊員在砸車廂玻璃，一下、兩下，玻璃砸開後，所有人呼吸終於順暢了！車廂外面傳來越來越多聲音，救援隊也來了。

「車廂內到處可以聽見互相安慰的聲音，每個人都喊著讓暈倒的人先走，每個人都在幫扶自己身邊暈倒的人，所有的男生說女生先走，即使是情侶都放開了彼此的手，讓女生先走。」李女士回憶，當時很多救援人員都泡在水裡接應市民撤離，也有一些男生自發地加入救援隊伍。

截至7月21日3時10分，地鐵隧道內被困人員已全部轉移至安全地帶。然而，據官方資料，此次事件共疏散群眾500餘人，其中12人經搶救無效死亡，5人受傷送醫。