機場檢疫人員日前痛批，指揮中心長期忽視邊境檢疫問題，不只沒有危險津貼及加給，人力配置不補足，邊境檢驗人員打完2劑疫苗比例也過低，直言心已死。對此，台北市長柯文哲坦言，機場檢疫人員應比照醫院照顧確診者的第一線工作人員一樣的待遇。

中央流行疫情指揮中心近日被問及機場檢疫，有桃園機場防疫人員更怒控5大問題，包括檢疫新制導致工作量暴增，人力配置不足，沒有危險津貼和加給，機場檢疫人員完整接種兩劑疫苗者比例過低，與機場檢疫人員沒有定期篩檢等。

台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

柯文哲表示，現在除了台灣內部實施清零計畫，更重要的是邊境管制，目前全世界變種病毒一大堆，每天新增案例高達40萬至50萬，顯見在台灣島以外的地方，疫情仍相當嚴重，而邊境管制是一個重要防線。

柯文哲認為，就實務上來講，負責邊境管制的人，他的重要性，應該與在醫院照顧確診者的第一線人員一樣重要，這批人也應優先打第二劑疫苗，更應該比照醫院照顧確診者的工作人員，一樣的待遇才對。