抗疫女神賈永婕（右）生日當天送給三地門鄉公所一輛防疫休旅車，丈夫王兆杰特地為她拍照留念。（林和生攝）

賈永婕夫妻致贈三地門鄉公所一輛防疫休旅車，鄉長Cemelesai（左）直呼是部落救命車。（林和生攝）

抗疫女神賈永婕21日生日當天，與丈夫王兆杰南下屏東三地門鄉，將自己的生日禮物、一輛8人座休旅車，轉贈三地門鄉公所，未來將作為接送長輩施打疫苗、學生就學來往交通之用，讓行善美事再添一樁。

三地門鄉長Cemelesai興奮地說，王兆杰與他是中興大學同學兼死黨，日前他來電詢問部落是否有防疫需求，他隨即表示，鄉民疫苗施打率不高，主因是交通不便，急需專車接送長者往來施打站，希望提高施打率，增加部落群體免疫。

王聞訊後一口答應，5天就來公所贈車，促成這樁美事的賈永婕直言，知道丈夫與鄉長的好交情，過去每年家中最大花費就是出國旅遊，今年因疫情無法出國，就把省下旅費買了這台車，捐給原鄉作為防疫專車，未來還可轉型成為交通車，讓愛持續傳遞。

王兆杰開玩笑地說，當時電洽鄉長詢問需求，以為對方會要幾台平板電腦，作為學童遠距教學，沒想到一開口就是一台車；不過王強調，因為妻子熱衷投入社會服務，想慰勞她的辛勞，所以詢問生日想要什麼禮物，結果就把做公益的車子當成禮物。

Cemelesai直說這是全鄉救命車，為表達感謝，特地贈送台灣圖案的琉璃珠壁飾，他說，琉璃珠在排灣族稱為「Ata」，意謂五彩繽紛的珠子，如同豐富心靈的果實。且排灣族人相信，琉璃珠是有能量的，排灣族琉璃珠更是頭目與貴族才能擁有的寶物，不僅是世代相傳珍寶，也是婚姻中貴重聘禮。

鄉長母親卡萊凱‧馬堤玲更親自賜2人族名，王兆杰為Ljangpaw、意味藝術家，賈永婕則是Vavauni、族語意思為太陽女神，賜名後也將代表夫妻將被視為部落自家人。