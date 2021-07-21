疫情雖然讓企業擴增辦公空間的態度較為保留，但並未對北市A辦租金有太多影響，北市信義計畫區的辦公室仍是維持超低空置率，最新一筆在疫情期間的A辦承租個案，遠雄金融中心低樓層6樓以每坪3675元順利出租，單價是今年以來信義計畫區A辦的第三高，租金仍維持在相對高檔水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然今年全球經濟展望甚佳，不過疫情期間企業對於擴大辦公空間的態度仍相對保守，不過同時間北市辦公商圈維持低空置率，此次疫情期間信義計畫區內，仍有A辦大樓的租賃個案以每坪3675元成交，部分反映市場供需狀況仍緊俏，租金水準有撐。

根據實登租賃資料顯示，今年至今信義計畫區內僅有4筆實登租賃案，單價超過每坪3000元，最高的還是國泰置地的每坪4151元，其次是遠雄金融中心的每坪3811元，兩者都是此波疫情爆發前的成交個案，同時也是21樓與19樓的中高樓層成交行情。

此次揭露則是6月疫情爆發時的交易案，6樓成交每坪3675元，月租48萬元，成交單價則和近兩年條件相似的樓層一致，租金維持在相對高檔水準。信義全球資產指出，五月疫情轉趨嚴峻，三級警戒再次延長，各行各業都更謹慎防疫維持營運，但在北市辦公市場租賃尚未有太大的變化，各商圈租金也維持相對穩定狀態。展望下一季北市商辦市場供給短缺的情況下，辦公需求相對穩定，租金將持續維持平穩走勢。