功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)今（21）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息4.5元，會中並完成5席董事、4席獨董全面改選，會後董事會推選鄭祝良續任董事長，並敲定8月10日除息交易、8月25日發放現金股利。

捷敏5月中股價下探67.6元的3月低點後止跌回升，今日開高後在買盤敲進下放量開飆、直攻漲停價97.5元，終場大漲9.81％、收於97.4元，領漲封測族群、改寫收盤新高價。三大法人今日買超206張，本周迄今合計買超36張。

捷敏2020年營運受惠居家工作及教學需求帶動消費性產品需求暢旺，加上下半年車市需求回溫，使合併營收創37.5億元新高、年增8.29％。毛利率32.09％、營益率24.52％雙創歷史次高。稅後淨利6.84億元、年增2.96％，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）5.31元。

受惠訂單需求暢旺、稼動率持穩高檔，捷敏2021年迄今單季營收接連創高，使上半年自結合併營收22.17億元、年增達27.96％，改寫同期新高。首季稅後淨利1.96億元，季增9.03％、年增達52.22％，每股盈餘1.53元，雙創同期新高。

展望後市，捷敏董事長鄭祝良預期，今年整體市場仍會有所成長，但國際貿易市場諸多不確定因素仍在，仍須依最新市場變化、客戶概況及整體產業發展趨勢，持續密切觀察接單狀況。公司將加強模組與車用產品開發與生產，並持續開發高附加價值產品。

捷敏先前指出，今年電腦應用需求仍強、訂單能見度達第三季，5G應用未來成長空間仍可期，工業相關應用逐漸增多、車用則持續加速耕耘。目前興建中的合肥三廠預計第四季完工，預計明年首季起可望產生貢獻，今年資本支出估達4千萬美元，較前年跳增4倍。