中華代表團已有14支團隊抵達東京奧運，對於攸關防疫的飲食問題，人在前線的體育署副署長洪志昌表示，在選手村的教練、選手盡量從餐廳打飯菜，回到寢室用餐，團本部已提供免洗餐盒；住在村外飯店的團隊則視需求，如羽球隊的午晚餐就依其希望叫外賣，我駐外代表處也提供協助。

洪志昌表示，所有選手村的教練、選手、隊職員都吃餐廳提供之餐食，已宣導自備餐盒，比賽前盡量打飯菜回寢室用餐。團本部由總領隊蔡辰威提供免洗餐盒，選手需要可到團本部取用，目前還剩不少，若有需要再請駐日代表處加購。

至於沒住在選手村的代表隊，團本部昨天分別跟羽球隊、射擊隊座談，了解其需求。羽球隊早餐會在飯店用餐，中午、晚餐希望都叫外賣，洪志昌感謝我外館提供附近訂購餐飲的資訊，由旅行社委託服務人員協助訂購。

然而代表隊吃外食，營養成分不易控管，洪志昌表示外賣餐館的菜單會透過防護員負責聯繫，讓國訓中心的個別營養師做檢視，給代表隊建議調整，避免過油、過膩或肉食過多。

食衣住行在選手村相對單純，就是飲食要小心防疫，對於住在選手村外的團隊，代表團則得特別照顧，比如射擊隊直接由下榻飯店送洗衣物，但羽球隊所住飯店住客較多，中華隊選手、教練將換洗衣物集中後，由服務人員送到外面的自助洗衣店，洗完再送回來晾曬，想自行清洗衣物者則提供衣架，團本部都給予協助。

交通方面，洪志昌表示團本部也為羽球、射擊、高爾夫代表隊提供兩輛租用的專責車輛來調派使用，目前反應使用上都很方便。後勤部隊住的西方飯店也有5輛車，協助支援的訓練員、後勤人員前往比賽場地，車輛都有提供中文司機，溝通上沒有任何問題，且就近住在下榻飯店旁，提供接駁服務。