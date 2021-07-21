2017年9月，彰化一名許姓男子6度拐騙2名年幼無知的小四女童（以下化名小美、小花），以每次支付2人各50元到500元不等的金錢，或是買麥當勞兒童套餐的方式，帶她們到墳墓區、橋下「防空洞」、養鴨場等處玩3P，所幸後來女童家人察覺有異，得知後怒提告求償，雖然許男目前以各賠女童家屬30萬、20萬元達成和解，但還是得付出刑責代價，台中高分院今(21）日依違反《兒童及少年性剝削防制條例》引誘兒童性交罪判其6年徒刑。

根據判決書內容指出，曾於台南犯過性侵前科，遭判刑2年，緩刑5年的彰化縣許姓男子，事後依舊死性不改，2017年9月見2名國小四年級女生「小美」到「小花」家玩，竟心生歹念，邀約她們一起到家裡附近的墳墓區玩，而2名女孩在好奇心驅使下答應前往。

3人在墳墓區相見後，許男要求小美幫他打手槍，同時叫小花進花口交，事成就給小美、小花各100元、200元。隔日，許男食髓知味，再度找小美、小花到附近「鬼屋」（廢棄屋）碰面，隨後又載她們到雲林縣麥寮鄉一處「防空洞」（橋下），再度要求女孩們幫他打手槍和口交，爾後繼續以去便利商店買貼紙簿、貼紙、奇趣蛋、牛奶及麵包等東西的方式打好關係。

就這樣2女童在懵懂無知的情況下，放學路上又被等候已久的許男誘騙去養鴨場，這回除了要她們打手槍、口交外，還以下體摩擦女童肚子至射精為止，而許男給女童各100元後，還帶她們去麥當勞買外帶兒童餐回家吃。

最後，2018年6月間，許男帶她們到「防空洞」、養鴨場各1次，直到小花家人察覺異狀，關切下才得知許男的變態惡行，於是憤而提告。

許男遭逮後很快就認罪，並與小美、小花家屬以各30萬、20萬元達成和解，台中高分院今日則依《兒童及少年性剝削防制條例》之引誘兒童或少年對價性交或猥褻罪判其6年徒刑。

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