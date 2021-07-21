百萬YouTuber愛莉莎莎日前有意要飛往美國接種疫苗，她還為此申請一本新護照，不過愛莉莎莎經過思考後，決定留在台灣等待疫苗，結果事隔不到一個禮拜，愛莉莎莎在昨（20日）透露，已收到疫苗預約通知，愛莉莎莎雖然開心，但她也直呼：「看我媽那麼慘，很怕有遺傳」。

愛莉莎莎在IG限時動態透露，已收到公費疫苗AZ預約通知，她難掩好心情寫下：「可以打到超開心，又很怕副作用」，由於愛莉莎莎母親接種疫苗後出現身體不適的症狀，也讓她直呼：「看我媽那麼慘，很怕有遺傳」，但事到如今，愛莉莎莎則說：「老天保佑我」。

愛莉莎莎收到AZ預約通知。（圖／取材自愛莉莎莎Instagram）

其實，愛莉莎莎今年屢成話題人物，她因分享喝橄欖油排肝膽石的民俗療法，引發爭議，接著又脫口萬華毒窟、救護車很吵，愛莉莎莎被父母強制帶回老家，才恢復平靜生活，愛莉莎莎經反省後感嘆：「從這些不幸中，我也發現自己好多缺點」，而她也下定決心要調整狀態。

同時，愛莉莎莎也在疫情期間學霧眉，她還找助理當實戰對象，雖然愛莉莎莎稱自己還很嫩，不過愛莉莎莎也呼籲大家，等她考上證照之後要正式開業「大家就可以來給我做眉毛了 徹底轉行」。

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