Volvo 21日公布，已經與母公司吉利控股達成協議，將收購吉利控股持有的兩間在華合資企業股權，從而全面擁有其在大陸的汽車製造廠和銷售業務。

交易將分兩步完成，首先將於明年獲得中國取消汽車製造合資要求，預計2023年可正式完成交易。

根據公告，雖然兩間合資公司已納入Volvo的財務報表，但在交易完成後，富豪汽車在淨利潤和股權中所佔比例將會增加。

Volvo首席執行官Hakan Samuelsson表示，通過這項協議，富豪汽車將成為第一間完全控制其中國業務的大型非中資汽車製造商。