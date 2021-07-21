電影《薄荷糖》穿越時空譜寫當代史。（甲上娛樂提供）

韓國殿堂級導演李滄東執導電影作品以獨一無二的敘事結構及寫實視角聞名，產量雖少卻是部部享譽國際，不但憑藉《綠洲》在威尼斯影展上奪得最佳導演銀獅獎，《燃燒烈愛》更創下法國坎城影展場刊影評最高分紀錄，至今仍無人打破其紀錄，在國際影壇上樹立了難以超越的標竿，顯見其深厚實力。

而在導演李滄東為數不多的作品中，尤其以《薄荷糖》最為影迷津津樂道，該片使用嚴格倒敘手法闡述一個自殺男人的生命軌跡，在七個時間軸中埋藏了大量象徵與隱喻，擅於操控故事時空，有如好萊塢億萬票房導演克里斯多福諾蘭，兩位知名大導也在今年一起入選紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art MoMA）與林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）的大師經典選片。

除此之外，《薄荷糖》於世界各地重新上映4K修復版本，根據好萊塢權威媒體《綜藝報》（Variety）報導，形容上海國際電影節4K數位修復單元更是盛況空前，合作售票平台甫開賣旋即完售秒殺，渴望到戲院朝聖大銀幕的影迷們紛紛哭求轉讓，使得票價節節攀升到接近原價的20倍，最後竟高達2000元人民幣（約8700元台幣），已經能買一台入門款智慧型手機，還有影迷搞笑問：「如果都花2000元了，能不能跟李滄東一起看呀？」《薄荷糖》4K修復版即將於8月6日全台盛大獻映，不必搶破頭就能享受最佳觀影體驗，讓影迷直呼實在太幸福！

韓國大導李滄東從作家身分跨足電影圈，原本身為小說家的他習慣自編自導，創作細膩又深刻的悲劇故事，筆下角色宛如真實存在於世間，將優美文字化為鏡頭語言，打造出屬於自己的特殊風格，執導處女作《青魚》橫掃韓國三大影視獎獲高度盛讚，其後連同《薄荷糖》、《綠洲》被稱為綠色三部曲，成為全球影迷心中的韓國導演代表。

在1999年橫空出世的經典之作《薄荷糖》，從一個精神崩潰的中年男子走上火車鐵軌自殺開場，以倒敘手法回顧男子的大半生，七個人生階段又同時結合了南韓當代歷史與社會變遷，當時鬼才導演克里斯多福諾蘭玩弄時間的代表作《記憶拼圖》幾乎同時問世，兩部作品都採用極為大膽的剪接手法、打破傳統電影的線性敘事結構，觀影過程一再挑戰觀眾思考邏輯，最後結局揭曉時卻又讓觀眾大呼過癮。

相較《記憶拼圖》，看似清淡的《薄荷糖》實則更內斂沈穩，以小人物一生側寫韓國當代歷史傷痛，上升至史詩格局。兩位知名大導也在今年雙雙入選紐約現代藝術博物館與林肯中心電影協會的大師經典選片，持續造福影迷。