案15537為防疫旅館人員，足跡中曾搭過北捷與公車。（北市府提供）

案15570為豬肉攤商。（北市府提供）

案15548曾去過天母古道爬山。（北市府提供）

案15547曾去過天母古道爬山。()

台北市今日公布4名個案足跡，其中2人Ct值僅介於17到18之間，傳染力較強，北市副市長黃珊珊表示，案15537曾搭過667、670公車，並時常出入捷運北車、西門站，案15548則曾去天母古道爬山，並光顧電子煙專賣店與台安藥局。

黃珊珊指出，案15537是名打過疫苗的防疫旅館工作人員，接觸者共計29位，目前正在篩檢中，因為個案曾接觸過確診者，所以有明確感染源，曾在15日至17日上午、下午時段，搭過公車667、670，同時也常出入捷運北車、西門站，其Ct值較低、為18。

另名饅頭店老闆、案15547為家戶感染，擴大匡列接觸者有20位，目前篩檢為陰性，9日、16日曾去過濱江市場21-9攤位買蔥，12日至17日則在東社市場外圍的饅頭店做生意，由於足跡很明確，黃也提醒民眾特別注意。

黃也公布另名Ct值僅17的案15548，他曾在12日、15日上午7點去天母古道爬山，14日下午4點到5點去過電子煙專賣店，17日下午3點到4點則去台安藥局買藥，行蹤也相對單純。

至於案15570則為北市東湖市場豬肉攤商，從6日開始，每周二到日幾乎都去擺攤，時間長達9小時。黃表示，該名個案Ct值為36，傳染性不高，目前已採取九宮格封攤，已從21日到23日停業3天。

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