北市府20日公布，案15493皮膚科職業醫師，因隱匿身分和足跡被衛生局開罰16萬元，另因足跡曾到過World Gym長春店，業者因停業3天，傳出向他索賠160萬元營業損失。北市副市長黃珊珊21日回應，大家共同的敵人是病毒、不是同胞，那全國累計1萬多人確診，若都被告的話，那以後就不會有人說出足跡。

World Gym表示，將對該名會員採取法律途徑，請求損害賠償台北長春店3天停業損失160萬，因涉嫌隱匿接觸史，並忽略店內的防疫提醒「若有任何染疫風險的會員請暫緩進場」，將對該名會員提出訴訟。

針對是否可能將個案資料提供給World Gym業者，黃珊珊說，北市已有近5000名確診者，全國累計1萬多人，大家共同的敵人是病毒、不是同胞，政府是非常認真保護隱私，沒人會願意染疫，萬華也不想成為疫區，因此市府不可能提供任何隱私給任何人。

黃珊珊說，政府要求停業，是基於防疫上的公權力，台灣同島一命，這個個案當時並不知自己確診，依照《傳染病防治法》雖給政府很多公權力來防堵疫情，但不會讓停業的業者可有此請求權，若全國1萬多確診者都被告，以後就不會有人說出足跡，在法、理、情上，台灣人要互相包容。