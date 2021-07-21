美國一些官員、媒體近日指3名武漢病毒研究所工作人員2019年11月染病，增加了病毒可能從「實驗室洩漏」的可信度。對此，中國外交部發言人趙立堅21日在例行記者會反問美方「幾個非常簡單的問題：既然美方如此言之鑿鑿，那就請美方拿出證據來。美方誣稱3名武漢病毒研究所工作人員染病，他們姓甚名誰？他們染的什麼病？如果是新冠病毒檢測呈陽性，請美方出示檢測報告，請美方回答這些問題。」

趙立堅接著又連珠炮五問美國說：「我可以告訴大家的是，美方根本拿不出證據，因為美方就是在說謊，就是藉溯源對中國進行妖魔化和汙名化。」

趙立堅表示，「我還想請美方回答幾個問題：

據報導，美國國立衛生研究院研究發現，美國5個州的新冠病毒感染證據在2019年12月就已出現。美方有何回應？」

據報導，佛羅里達州171名新冠肺炎患者出現症狀，早於該州首例報告病例，且都沒有中國旅行史，美方有何說法？

據報導，新澤西州貝爾維爾市市長，2019年11月就已感染新冠病毒，比美國報告首例確診病例早了兩個多月，美方有何解釋？

據報導，2019年7月，席捲美國多州的電子菸肺炎「大白肺」的症狀，同新冠肺炎症狀極其相似，美方能否澄清？

美方一提到允許世衛組織調查德堡以及美國海外200多個生物實驗室就閉嘴。德堡有什麼見不得人的勾當？

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