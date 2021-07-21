苗栗縣議會21日總質詢，國民黨籍縣議員張淑芬為了疫情期間，苗栗防疫工作被許多網路酸民、綠營側翼嘲諷為「苗栗國」，縣長徐耀昌都未反擊，嗆聲徐耀昌沒有魄力。廖英利則化身慈祥大媽，特地煮雞湯感謝縣府團隊這段時間的辛勞，特別要鼓勵縣長及衛生局張蕊仙。陳碧華則針對頭份、竹南民生用水來源的永和山水庫加強進水，希望縣府爭取解決。
張淑芬雖是第1次出任縣員，但過去因先生是前任議長游中選，對於縣政相關議題本就涉獵甚多，質詢發言雖然口氣平柔，但內容直指要點，頗有立委高金素梅的架勢。
張淑芬總質詢詢問縣長徐耀昌，替自己執政成績打幾分？衛生局防疫作為如何？徐耀昌回答自己不便替自己打分數，張淑芬接著表示她覺得是10分不好，疫情期間，許多人在網路上說「苗栗國」，讓許多年輕縣民認為「苗栗國」是種傷害，但縣長都沒有反擊，非常沒有魄力。
張淑芬話鋒一轉，她在許多場面，見到縣長確實照顧基層民眾，但上任以來，卻遇見3大災難，第1是上任時財政困難，連公務人員薪水都拿不出來。第2災難是旱災，第3是疫情，不過，她見到徐耀昌都能不慌不忙的處理疫情，讓她值得學習。
張淑芬並針對縣內公立小學非營利幼兒園質詢教育處長邱廷岳，目前2歲幼兒專班的推動，是為了照顧低收戶、中低婦及原住民等6類民眾，但縣府至今尚未開始。並且，各校的非營利幼兒園目前招生狀況不佳，萬一廠商因獲利不佳退出，教育處是否備有退機制？如果非營利幼兒園無人願意接手經營，對於幼兒及家長都是不公平。
張淑芬並建請工務處在未來新建道路時，務必將路口監視器納入規畫設置，她舉出新完工通車的北橫公路為例，全部路段都未裝設路口監視器，導致許多車禍案件或是其它交通違規，甚至是治安事件發生時，都無法調閱監視器影像來協助當事民眾，張淑芬並指出，既然在規畫新建道路時，相關綠美化等設施都可列在其中，多加一項監視器應該不是問題？工務處長古明強當場允諾未來規畫新道路時，一定將監視器納入。
陳碧華則針對月前竹南頭份地區缺水限水議題質詢水利處長楊明鐃，陳碧華指出，竹南頭份的居民在5、6月停水期間，平均多支出2萬元用來買水塔、抽水馬達及儲水桶，一些小攤商因停水無法營業，導致收入損失，影響生計，水利處是否有計畫籌設海水淡化廠？永和山水庫用水管控是否能以本地為主？永和山水庫的蓄水來源依賴南庄田美堰輸水渠道，這段時間雨量較大，但供水渠道輸水速度不足，導致許多水都流入大海，讓人看了好可惜，縣府是否有解決辦法？
水利處長楊明鐃回答，水權分配使用權責是在中央，所以縣府相關建議都須報至水利署核定，目前對於永和山水庫進水，有研擬在田美堰附近興建第2輸水渠道，預估耗資約需18～19億元，但須先通過環評等評估，完成期程至少在3至5年，縣府已積極在推動。
徐耀昌也回答表示，目前鯉魚潭水庫北送輸水幹管正在興建，未來鯉魚潭水庫的水可供應苗栗明德淨水場及頭份東淨水場，未來將可調配用水，但輸水幹道建置完成還需相當時日。
竹南資深縣議員廖英利則化身慈祥大媽，挑擔裝著她自己煮好的紅棗枸杞雞湯進議場，分送給縣長及全體縣府團隊，感謝在這段疫情期間，縣府團隊防疫辛勞，廖英利特別送上雞湯給徐耀昌及衛生局張蕊仙，並緊抱張蕊仙鼓勵打氣，要張蕊仙繼續加油。
廖英利詢問疫情期間，對於確診者的足跡，環保局如何清消？居家隔離者及垃圾如何清運？全縣疫苗施打率及覆蓋率有多少？衛生局對未來施打疫苗如何規畫？社區快篩是否還有持續等問題，對於縣府團隊防疫作為，廖英利認為不應苛責，要大家一起加油。
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