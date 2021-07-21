縣議員張淑芬希望工務處未來規畫新道路時，要將路口監視器一併納入建置。（謝明俊攝）

縣議員陳碧華要求加強永和山水庫進水效能。（謝明俊攝）

縣議員廖英利化身慈祥大媽挑擔裝著自己煮的雞湯送給縣長及縣府團隊，感謝防疫期間的辛勞。（謝明俊攝）

廖英利特別送上雞湯給衛生局長張蕊仙，並緊抱張蕊仙加油打氣。（謝明俊攝）

縣議員廖英利親自煮了雞湯送給縣長及縣府團隊加油打氣。（謝明俊攝）

苗栗縣議會21日總質詢，國民黨籍縣議員張淑芬為了疫情期間，苗栗防疫工作被許多網路酸民、綠營側翼嘲諷為「苗栗國」，縣長徐耀昌都未反擊，嗆聲徐耀昌沒有魄力。廖英利則化身慈祥大媽，特地煮雞湯感謝縣府團隊這段時間的辛勞，特別要鼓勵縣長及衛生局張蕊仙。陳碧華則針對頭份、竹南民生用水來源的永和山水庫加強進水，希望縣府爭取解決。

張淑芬雖是第1次出任縣員，但過去因先生是前任議長游中選，對於縣政相關議題本就涉獵甚多，質詢發言雖然口氣平柔，但內容直指要點，頗有立委高金素梅的架勢。

張淑芬總質詢詢問縣長徐耀昌，替自己執政成績打幾分？衛生局防疫作為如何？徐耀昌回答自己不便替自己打分數，張淑芬接著表示她覺得是10分不好，疫情期間，許多人在網路上說「苗栗國」，讓許多年輕縣民認為「苗栗國」是種傷害，但縣長都沒有反擊，非常沒有魄力。

張淑芬話鋒一轉，她在許多場面，見到縣長確實照顧基層民眾，但上任以來，卻遇見3大災難，第1是上任時財政困難，連公務人員薪水都拿不出來。第2災難是旱災，第3是疫情，不過，她見到徐耀昌都能不慌不忙的處理疫情，讓她值得學習。

張淑芬並針對縣內公立小學非營利幼兒園質詢教育處長邱廷岳，目前2歲幼兒專班的推動，是為了照顧低收戶、中低婦及原住民等6類民眾，但縣府至今尚未開始。並且，各校的非營利幼兒園目前招生狀況不佳，萬一廠商因獲利不佳退出，教育處是否備有退機制？如果非營利幼兒園無人願意接手經營，對於幼兒及家長都是不公平。

張淑芬並建請工務處在未來新建道路時，務必將路口監視器納入規畫設置，她舉出新完工通車的北橫公路為例，全部路段都未裝設路口監視器，導致許多車禍案件或是其它交通違規，甚至是治安事件發生時，都無法調閱監視器影像來協助當事民眾，張淑芬並指出，既然在規畫新建道路時，相關綠美化等設施都可列在其中，多加一項監視器應該不是問題？工務處長古明強當場允諾未來規畫新道路時，一定將監視器納入。

陳碧華則針對月前竹南頭份地區缺水限水議題質詢水利處長楊明鐃，陳碧華指出，竹南頭份的居民在5、6月停水期間，平均多支出2萬元用來買水塔、抽水馬達及儲水桶，一些小攤商因停水無法營業，導致收入損失，影響生計，水利處是否有計畫籌設海水淡化廠？永和山水庫用水管控是否能以本地為主？永和山水庫的蓄水來源依賴南庄田美堰輸水渠道，這段時間雨量較大，但供水渠道輸水速度不足，導致許多水都流入大海，讓人看了好可惜，縣府是否有解決辦法？

水利處長楊明鐃回答，水權分配使用權責是在中央，所以縣府相關建議都須報至水利署核定，目前對於永和山水庫進水，有研擬在田美堰附近興建第2輸水渠道，預估耗資約需18～19億元，但須先通過環評等評估，完成期程至少在3至5年，縣府已積極在推動。

徐耀昌也回答表示，目前鯉魚潭水庫北送輸水幹管正在興建，未來鯉魚潭水庫的水可供應苗栗明德淨水場及頭份東淨水場，未來將可調配用水，但輸水幹道建置完成還需相當時日。

竹南資深縣議員廖英利則化身慈祥大媽，挑擔裝著她自己煮好的紅棗枸杞雞湯進議場，分送給縣長及全體縣府團隊，感謝在這段疫情期間，縣府團隊防疫辛勞，廖英利特別送上雞湯給徐耀昌及衛生局張蕊仙，並緊抱張蕊仙鼓勵打氣，要張蕊仙繼續加油。

廖英利詢問疫情期間，對於確診者的足跡，環保局如何清消？居家隔離者及垃圾如何清運？全縣疫苗施打率及覆蓋率有多少？衛生局對未來施打疫苗如何規畫？社區快篩是否還有持續等問題，對於縣府團隊防疫作為，廖英利認為不應苛責，要大家一起加油。