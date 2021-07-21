在代表東元(1504)會長黃茂雄的安富國際投資，以每股18.2元收購東友股權，而黃育仁這一方今天也予以反擊，好友方頌仁擔任董座的光菱(8032)加碼演出，以每股現金20元，高於安富國際投資的價格，收購東友(5438)20％股權。

安富國際投資日前以6.14億元公開收購東友普通股，公開收購預定最高收購數量為33760970股（約為被收購公司已發行股份總數30.0％），最低收購數量為5626829股（約為被收購公司已發行股份總數5.0％），若參與應賣股數達最低收購數量，公開收購條件即為成就，每股現金18.2元。

而東友公告指出，經審議會計師的公開收購價格合理性意見書，安富國際投資收購價格18.2元不在意見書18.37元至23.52元合理價格區間內，是否應賣由股東依市場和自身條件自行判斷。

光菱今天立即提出20元價格進行收購，預計收購22508000股（未包括公開收購人持有被收購公司及關係人所持有被收購公司流通在外股數為18979000股），約東友已發行普通股112536565股的20％，若達最低收購數量5626829股（約5％東友股權）時，公開收購仍告成就。