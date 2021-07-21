被動元件廠—禾伸堂(3026)股東會通過每股配息8元，並完成董事改選，新任董事也於董事會推選唐錦榮續任董事長。
禾伸堂今天舉行股東會，會中承認109年財報，去年因新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈遭受嚴重衝擊，由於禾伸堂生產基地在台灣，自製產品產出不受影響，且面對客戶需求快速反應，積極調整產品組合，109年合併營收為148.3億元，年成長1.56%，營業毛利30.82億元，年成長1.05%，合併毛利率為20.78%，年減0.11個百分點，稅後盈餘13.12億元，年增65.66%，每股盈餘為8.31元，股東會通過每股每股配息8元。
受惠於終端需求強勁，禾伸堂今年第1季稅後盈餘為5.44億元，年成長78.36%，單季每股盈餘為3.45元；累計前6月合併營收為88.1億元，年成長29.48%。
今天股東會也完成董監事改選，新任董事為：唐錦榮、申時勻、黃紹國、巫堂明、法人代表人羅墻及楊中奕；新任獨立董事為鄭更義、吳乃華及簡俱揚；新任董事也於董事會推選唐錦榮續任董事長。
禾伸堂訂7月22日為除息交易日，現金股利發放日為8月18日。
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