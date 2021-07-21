針對微解封，新北市下一波還會再開放哪些類型產業？新北市長侯友宜說，新北市在疫情判斷上除尊重中央指引外，也會考量新北市的特殊性，會分階段、梯次，逐步做好步伐調整，以免解封降級後，在疫情瞬息萬變中無法控制。

侯友宜重申，面對疫情我們要謙卑務實努力把疫情控制好，內部已做了好幾次討論，討論了幾個備案，等快到26日就會即時跟市民報告。