針對微解封，新北市下一波還會再開放哪些類型產業？新北市長侯友宜說，新北市在疫情判斷上除尊重中央指引外，也會考量新北市的特殊性，會分階段、梯次，逐步做好步伐調整，以免解封降級後，在疫情瞬息萬變中無法控制。

侯友宜重申，面對疫情我們要謙卑務實努力把疫情控制好，內部已做了好幾次討論，討論了幾個備案，等快到26日就會即時跟市民報告。

直播》726降級？侯友宜：新北將「階梯式」鬆綁 分階段開放
職場》疫苗帶著美股飛？！新手蠢動先聽巴菲特這一句
#新北市 #疫情 #微解封 #開放 #侯友宜