微解封再開放哪些產業類別？ 侯友宜： 已有備案 16:542021/07/21 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對微解封，新北市下一波還會再開放哪些類型產業？新北市長侯友宜說，新北市在疫情判斷上除尊重中央指引外，也會考量新北市的特殊性，會分階段、梯次，逐步做好步伐調整，以免解封降級後，在疫情瞬息萬變中無法控制。 侯友宜重申，面對疫情我們要謙卑務實努力把疫情控制好，內部已做了好幾次討論，討論了幾個備案，等快到26日就會即時跟市民報告。 直播》726降級？侯友宜：新北將「階梯式」鬆綁 分階段開放 職場》疫苗帶著美股飛？！新手蠢動先聽巴菲特這一句 #新北市 #疫情 #微解封 #開放 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SHINee泰民捐贈新北防護衣？粉絲集資525件數字藏玄機 15:472021/07/21 生活 烟花颱風來襲暫停打疫苗？ 侯友宜：新北市明公布 15:382021/07/21 生活 IKEA高雄店前主管爆確診 藍議員憂變「危解封」 11:412021/07/21 生活 新北將成立青年局 市政會議通過組織自治條例送議會審查 09:552021/07/21 生活 微解封後確診連環爆 網酸「無限三級」揭目前最大困難 00:302021/07/21 生活 鄭文燦、黃偉哲願打高端 侯友宜：這是科學不是政治 10:302021/07/21 生活 因應解封考察MWC 貿協備戰下半年實體展復辦 18:092021/07/21 財經 疫情微解封人潮陸續出籠 台中市首創「社交距離宣導員」擴設市場百貨 15:172021/07/21 生活 家長注意了 北市幼兒園安親班7／27起有條件開放 16:102021/07/21 生活 烟花颱風來勢洶洶 新北市啟動防颱整備 13:532021/07/21 生活 英格蘭解封 美國要民眾切勿前往 04:102021/07/21 話題觀察 生活熱門新聞 桃園增5確診 足跡包括台茂、特力屋及全聯 - 生活 烟花變壯路徑甩尾 這2地颱風假有望？風雨最強時間曝 - 生活 烟花戲劇性北轉 專家警告：2地區仍有機會進入暴風圈 - 生活 烟花颱風眼開了 侵台路徑有變數 鄭明典：原地打轉中 - 生活 烟花撲台最新路徑曝 周五、六全台豪雨 3地影響最劇 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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