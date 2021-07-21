全國商業總會主席賴正鎰表示，台中傳產與新興產業聚集、人口持續移入，隨著疫情可望在8月解封，住宅與商辦同步升溫。（盧金足攝）

台中市府依經濟部統計，今年第一季台中市在公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、營利事業銷售額成長、新登記工廠家數及投資台灣三大方案家數等六項指標，不畏疫情皆穩坐六都第一。

市府經發局表示，台中今年第一季四項指標相較去年同期成長幅度均奪下六都第一，包括營利事業銷售額7800億3100萬元，相較去年同期6696億1600萬元，成長率16.49％，公司登記家數成長4145家、商業登記家數成長4075家，家數成長均突破4000大關，商業登記資本額則成長高達8.81億元。

全國商業總會主席賴正鎰表示，台中傳產與新興產業聚集、人口持續移入，商辦需求增加，隨著疫情可望在8月解封，住宅與商辦同步升溫。

賴正鎰指出，建商在台中重劃區與舊市區爭相搶地儲存未來的推案能量，傳產與新興產業聚集、人口持續移入，商辦需求節節上升，隨著新冠肺炎疫情可望在八月解封，企業員工陸續回籠辦公室，住宅與商辦同步升溫。

根據統計，全國核發的辦公服務類建築建照總樓地板面積，今年前5個月已達16.7萬坪，其中台中市就超過3.6萬坪，佔全台22％，也比去年同期暴增217.9％，住宅與商業地產齊揚，成為六都最大亮點。

台中市近年來因中科產業群聚進駐帶來人口成長，交通建設及軌道經濟助攻、舒適氣候等條件，成為國內外大型企業、台商回流重要跨區插旗之地，百貨、商場暨飯店、服務業者看好未來消費潛力紛紛卡位，洲際娛樂商城、三井台中港二期等商場興建計劃，為台中房市增加動能。

今年上半年六都淨遷入人口排名，台中市北屯區以淨遷入2131人居六都行政區第一名，人口紅利也是房市大利多，後勢發展效益可期，人潮帶來錢潮，台中市前5個月辦公服務類建照核發面積達去年一整年的76％。

賴正鎰研判建商或企業有可能是在房地合一2.0之後，看好商辦租、售供需市場的前景，也有企業轉投資商辦，靠租賃或轉售來增加穩定的業外營收，加大布局商用不動產。