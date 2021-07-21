小栗旬所飾演的「阿久津」一角，是過去隸屬於社會部的記者。（車庫娛樂提供）

小栗旬、星野源主演的電影《罪之聲》，將於7月30日在台上映！改編自轟動日本真實懸案的《罪之聲》，由《現在，很想見你》導演土井裕泰攜手《月薪嬌妻》、《法醫女王》、《MIU404》編劇野木亞紀子，一同打造出更勝小說原作的懸疑震撼作。

片長兩個多小時的席捲日本多項電影大獎最佳作品獎及最佳男主角獎的《罪之聲》，劇情緊湊懸疑，被日本影評、觀眾視為近年來最撼動人心的社會派電影作品，其中，小栗旬和星野源的演技默契更令人印象深刻。這次小栗旬所飾演的「阿久津」一角，是過去隸屬於社會部的記者，但對於社會記者的存在意義抱持疑問，因此停滯不前。在他進入特別企畫組後，在追尋事件真相的過程中，不斷詢問上司、前輩、自己「現在再次追求真相的價值與意義」，觀眾或許也能透過「阿久津」的視角一同追查事件的軌跡。而對於身為演員的使命感和自豪之處，小栗旬表示：「像是能參與《罪之聲》這樣的作品，提起某一類問題、給予大家思考機會的作品，這讓我對這樣的工作引以自豪。除了演戲之外，我對於其他事通常不會大聲說出自己的意見，但當對於某些事物感到憤怒、不滿、不信任的話，我想就能藉由作品、演技，透過和自己不同的角色傳達給觀眾。」

小栗旬與星野源這次也透過《罪之聲》而加深彼此的友情，土井導演還透露兩人拍攝時的花絮，他表示：「劇中飾演星野源女兒的小女孩與星野源十分親近，但某天在拍攝小栗旬造訪他們家的場面時，當小女孩一看到進入攝影棚的小栗旬，雙眼都冒了愛心！」星野源對此表示：「小女孩對我就只是覺得很熟悉而已……」星野源喪氣的模樣也令小栗旬大笑不已。對於星野源的印象，小栗旬表示：「我平常就很常聽星野源的歌，有點像是他的粉絲的感覺。共演前曾見過好幾次，我總是帶著身為粉絲的情緒，能跟他見到面就很開心。這次能一起合作，一起共度許多時光，感受到星野源本身的氛圍，知道他新的面貌。現在成為常常一起吃飯的關係，我想這是一段很棒的相遇。」而小栗旬也透露之前自肅期間在家都如何打發時間，他說：「我看了韓劇《愛的迫降》，深深感受到他們的預算很充裕。雖然是16集的作品，但後半開始1集大概1個半小時，這樣其實差不多是20集的量。這樣的話就能好好地仔細描繪每個角色，如果是10集的連續劇的話，就只能描繪主要的人物，我真的很羨慕韓劇的這一點。」

原作作者塩田武士在21歲時知道了利用孩子的聲音犯罪的「固力果．森永案」，最後花了15年的時間完成這部作品。塩田武士原先認為本作不容易翻拍成電影，但在聽了製作團隊的覺悟，知道參演的卡司、讀了野木作家的劇本後，改變了想法。對於電影的感想，塩田武士表示：「無法忘記在電影結束後，試片室中彌漫一股宛如大家都被打倒在地的氛圍，徹底折服在那影像之中。我自己認為這是一部眾所期盼的本格社會派作品，令人熱血沸騰。」而原作中的資訊量十分龐大，這也成為當時翻拍成電影的隱憂，對此塩田武士表示：「一開始我覺得這是否太勉強了，但土井導演非常厲害，能在兩個多小時內完美說完整個故事。」編劇野木亞紀子則表示：「雖然是昭和時代的事件，但現在類似的事件仍層出不窮。希望觀眾都能了解到這不只是別人的事，應該要思考接下來我們該怎麼做。希望大家能了解到事件背後有真正的受害者。」

「固力果．森永案」事件發生在1984年至1985年間，當時小栗旬一歲半、星野源3歲，應該處於尚未有記憶的年紀。小栗旬透露：「只記得小學生時好像有看過介紹這起事件的一些節目，當時事件尚未過追訴時效，看到那個嫌犯『狐狸眼男』的畫像時備受衝擊，不知道怎麼形容比較好，但就是令人厭惡的臉，雖然當時年紀還小，但還記得那種感受。」星野源表示：「我也完全沒印象，只記得曾看過一些相關的特別節目。覺得很可怕，還被稱為『劇場型犯罪』，可能因為當時看到節目內容的感覺，內心彷彿產生了一些陰影。」即日起只要免費註冊「Magic Hour」成為會員，填選登記就有機會免費參加《罪之聲》特別試映活動。