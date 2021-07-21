上季效力SBL桃園璞園，交出場均17.9分、16.2籃板、4.4助攻與2.2抄截，包辦年度籃板王與抄截王的洋將喬丹，21日宣告加盟PLG桃園領航猿，等同從半職業的SBL升遷到職業的PLG打球，是否可以跟PLG其他洋將有效抗衡？恐怕將等新球季開打之後才能揭曉。

領航猿新聞稿內容如下，「桃園領航猿官方於今日(7/21)宣布外籍球員消息，喬丹(Jordan Tolbert)已完成簽約，正式加盟桃園領航猿，將在新賽季披上領航猿戰袍。

喬丹上季效力於SBL桃園璞園籃球隊，不僅擁有全能身手，爆發力及彈跳力也相當出色，承擔攻守兩端的責任，且具備良好團隊意識、配合度極高，盡全力達成教練團的戰術及策略，也願意分享球權，創造更好的機會，進而幫助球隊贏球。

期待喬丹在新賽季站上P.LEAGUE+賽場，能快速融入團隊，繼續展現宰制力，和全體飛行組員一同啟航。」