南投合歡山、日月潭及溪頭3大旅遊道路，三級警戒期間，交通違規案件不減反增，南投縣警察局交通隊指出已合歡山周邊道路違規最多。（南投縣警局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣是觀光大縣，合歡山、日月潭及溪頭3大旅遊道路遊客車輛總絡繹不絕，相對違規也多，南投縣警局交通隊21日公布1至6月交通違規件數，分別為444件、368件及75件，發現違規件數中，疫情3級警戒後還比3級警戒前多了3成左右。

為什麼出遊人少了，違規卻增多了呢？南投縣警局交通隊分析表示，三級警戒前，中央並未規定戶外活動時群聚人數，僅要求保持社交距離，當時民眾並未減少外出，每到假日旅遊車潮湧現，到合歡山、日月潭及溪頭3大旅遊景點的道路，如台14甲線、台21線、台3線及延溪公路常常塞爆，大家依次開車前進，違規反而少。

相對的，直至疫情升溫，升級至三級警戒後，規定室內5人以下，戶外10人以下，並要求民眾沒事不要出門，但封久了總是有民眾按捺不住而外出透氣，但多選擇開車兜風為主，到景點時採臨時下車，拍照打卡後即離去，但也因此常常隨意紅線停車而違規，再者路上車少，不自覺的車速加快而超速違規。

另外，南投縣警察局交通隊組長李安景表示，遊客量也與違規量成正比，造訪合歡山的遊客多於其他2處，因此違規量也較多，且不少違規通報是民眾檢舉，只要民眾好好遵守交通規則，就不怕檢舉達人，警方也會嚴格執法，確保用路安全。