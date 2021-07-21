高雄21日無新增新冠肺炎本土確診個案，高雄市長陳其邁也宣布，高雄疫苗施打的涵蓋率已達25％，提前達到總統蔡英文交付7月底前25％的目標，除了感謝市民踴躍施打疫苗，也感謝防疫人員辛苦為民服務，並再次提醒民眾不要挑選疫苗，能打進體內的就是好疫苗，對於媒體問到疫苗混打議題，陳其邁則表示，第1劑打什麼，第2劑就打什麼，按照中央規定執行。

陳其邁表示，快速提升整體疫苗覆蓋率是目前最重要的工作，高雄市21日已經提前達到蔡英文交付的7月底達25％疫苗覆概率的目標，感謝市民踴躍施打，為了感謝所有醫護及防疫人員，陳其邁再次公布市府加碼補貼的方案，每個施打線6人不分職別，每人每節補助1000元。

陳其邁提到，還是有些民眾會疑慮「到底哪一種疫苗比較好」，他強調只要打下去的疫苗都好，對於媒體問及，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲表示若有機會，願意優先選擇高端疫苗，陳其邁第2劑疫苗是否會選擇高端疫苗或其他疫苗混打，陳其邁指出，第1劑打什麼，第2劑就打什麼，目前中央流行疫情指揮中心的規定就是這樣，他們會按照規定執行。