2021亞洲生技大會(BIO Asia Taiwan)21日盛大開幕，諾貝爾獎得主Michael Houghton、生醫愛迪生/Moderna共同創辦人Robert Langer 等重磅大咖同台演講！副總統賴清德致詞表示，期則能向全球展現台灣的防疫實力和生技發展，促進國際上的合作，讓台灣能在全球生醫產業鏈中扮演更重要的角色。

針對台灣5月起爆發的新冠疫情，他也表示，尤其是在生物醫學領域，更應從中學習經驗和教訓，預備未來面對傳染病流行。

美國生物科技創新組織(BIO)總裁兼執行長Michelle McMurry-Heath指出，新冠疫情讓大家再次看見生醫的重要性，全球已有17個疫苗發展計畫及後期臨床試驗出現。她也期望本次大會中所的討論，將有助於未來相關防疫研發和政策制定。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，2021亞洲生技大展已率先於周一(19日)開幕，線上展覽有300多家廠商參與，論壇會議有逾1300位參與者註冊，其中三分之一為國外參與者，一對一媒合則有500家廠商報名，所發出的媒合邀請已有6000多場，預期會有2000場次成功媒合。線上展覽讓許多國際公司有更多對談機會。

李鍾熙表示，台灣一直都認為自己是「醫療大國」，但只有好的醫生和醫療體系、學術研究還不夠，更需要「產業」協助，才能將產業轉移到大眾手上。

台灣生物產業協會理事長吳忠勳則指出，2020年台灣生技產業市值已突破六千億新台幣，比前一年增長了7.4%，生技產業投資額也達到607億台幣，創下近年新高。

此外，國發基金也投資了133.5億元，在15家生技企業、26家生技新創公司中；截至2020年底，台灣有124家上櫃生技公司，營業額達2706億元台幣，創下歷史新高。截至2021年6月，台灣共有154家生技新藥公司獲取藥證許可，包括：401個項目獲得新藥認證、53個產品獲准上市，顯示國內生技日漸蓬勃的動能。

陽明大學前校長郭旭崧教授表示，台灣生技產業發展不能只靠政府，當學術研究轉譯到臨床，最後一定要靠產業進行量產。

資誠會計師事務所曾惠瑾榮譽副所長則表示，全球生技產業資本市場包含台灣在內，都在這波疫情中攀到高峰。近三年來台灣在授權、併購上「新藥」領域較少，而多數仍為「醫材」，從台灣資本市場可了解，投資人偏好短期可實現獲利的公司。

台杉投資生技基金沈志隆合夥人表示，台灣去年疫情下有許多創新技術被發現，但當時礙於法規障礙等因素，產品無法對接快速發展的疫情，錯失生技翻轉的機會。但他表示，台灣仍有許多隱藏的亮點，他希望未來將透過台杉創投基金的資金挹注與國際鏈結，把隱藏在台灣的團隊商業模式提早體現價值。

工研院生醫所林啟萬所長則表示，新冠病毒未來可能會重複出現，此次疫情也了解透過生物資訊的方式，能迅速了解病毒變化、並且快速將藥物從實驗室帶入臨床並讓大眾使用。台灣在疫情發展之初也快速建立一系列平台，他表示若未來要長期對抗病毒，加速學術與產業間的交流尤其重要。