黃露瑤擔任外送飲料小天使。（楠軒工作室提供）

黃露瑤擔任外送飲料小天使。（楠軒工作室提供）

黃露瑤送飲料到後港派出所。（楠軒工作室提供）

資深藝人黃西田的長女黃露瑤熱心於公益，去年她與朱蕾安、李若玹等藝人朋友攜手舉辦慈善二手義賣，所得全數捐贈給靖娟基金會，在疫情嚴峻的這段時間，她亦常透過社群分享餐廳外送優惠資訊，希望藉由自己的一點點力量，幫助疫情期間辛苦的餐飲業者一起熬過這段時光，近期更是和簡沛恩當起外送小天使，協助送暖到需要的單位去。不料，她上周送飲料往士林區公所時，在下交流道前遭後車追撞，「當下有點慌張，雖然人、車、飲料都沒事，但要等警察到來和做筆錄，很怕趕不上區公所人員下班的時間，幸好最後一切都順利完成」。

黃露瑤透過經紀人得知簡沛恩所經營的「必可蜜」飲品店，近期常接獲送暖任務，身邊藝人好友林又立、方馨及企業友人等私下常訂購上百杯飲品，捐贈給警消醫護等相關人員，以感謝他們在盛夏仍全副武裝辛苦為民眾付出。黃露瑤得知簡沛恩這段時間都一個人默默親送飲料，但偶爾與工作撞期而分身乏術，因此二話不說的自告奮勇加入外送行列！

由萬安生命創辦人吳珅簧成立的帝篁國際公益平台，疫情期間除了捐贈醫療用品與愛心防疫物資到各大小醫院外，有感這陣子區公所等為了協助65歲以上，不會上網打疫苗預約的老人朋友們忙翻了。因此訂購上百杯飲品，由必可蜜製作、簡沛恩和黃露瑤分別送達各區公所、派出所等給第一線的公務人員們。跟最前線的醫療人員一樣，這些第一線的公務人員疫情期間都更加辛苦的工作，卻不是每個人都能注意到他們，於是帝篁國際公益平台特地送上飲品與點心，慰勞大家的辛勞並向他們致上謝意與敬意，讓疫情中忙碌的工作人員們感到欣慰。對於黃露瑤的熱心支援，工作繁忙的簡沛恩也表示「送暖的同時，自己也接受到了一份溫暖」。

自願成為外送員的黃露瑤表示，即便沒有相關的專業技能，但能透過這樣的舉動盡一份小心意，真的覺得很高興！尤其將飲品送達公家單位時，看到每個人開心的笑容，覺得非常具有意義。運送上百份飲品與點心時，黃露瑤也表示同時感受到外送員的辛苦，由衷感謝社會上每一個小螺絲釘辛苦的付出，這段時間雖然自己工作量減少，但與家人能夠平安的共處就是最好的禮物。這段期間內，除了擁有更多時間與自己對話、檢視自己外，也希望擁有能夠透過一己之力為社會付出的機會，黃露瑤更是說到「雖然能做的不多，但希望可以藉由一己之力的付出，讓更多人一起用自己的小力量，為社會盡一份心力。」