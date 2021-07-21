中租-KY(5871)受惠業務動能逐季增溫、資產品質穩定，2021年6月及第二季合併營收及稅後淨利同步「雙升」改寫新高，上半年合併營收年增達22％、稅後淨利年增達33％，每股盈餘（EPS）7.11元，三者齊創同期新高。展望後市，公司對今年營運維持審慎樂觀。

中租公布6月自結合併營收59.87億元，月增1％、年增達25.72％，歸屬母公司稅後淨利19.86億元，月增達13.05％、年增達51.64％，雙雙改寫歷史新高。加計發放股票股利後股本增加及扣除特別股股息影響，每股盈餘1.27元。

合計中租第二季合併營收176.99億元，季增5.61％、年增達23.78％，歸屬母公司稅後淨利55.29億元，季增達11.25％、年增達39.41％，同步改寫新高，每股盈餘估約3.8元。中租表示，主要受惠業務動能逐季增溫、且資產品質穩定，預期信用減損損失金額將略減。

累計中租上半年合併營收344.58億元、年增達22.01％，歸屬母公司稅後淨利105億元、年增達33.09％，每股盈餘7.11元，三者齊創同期新高。以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增29％、49％及55％。

中租董事長陳鳳龍表示，今年將持續在地深耕經營，台灣增設專營船舶租賃業務單位，中國大陸在既有的深圳、金華、寧波增加服務網點，東協市場則在越南同奈省與隆安省，馬來西亞淡馬魯、實兆遠、亞羅士打、瓜拉登嘉樓、昔加末等地增加辦事處。

其次，中租加速進入消費市場，由仲信資融以「零卡」品牌經營的無卡分期業務，擬複製成功經驗至東協市場。太陽能電廠則推動拓展「漁電共生」營運模式，逐步深入養殖事業。同時將加大加快保經事業推廣、推升獲利占比，對今年營運維持樂觀態度、審慎應對因應。