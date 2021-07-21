太魯閣園區「山月吊橋」是國內目前「深跨比最高」的峽谷吊橋，開放後引起許多遊客預約走訪，在中央鬆綁三級警戒下，太管處實施降載恢復預約參觀，不過今天表示，山月吊橋將進行保固期間監測系統修復及設施檢測、維修，8月4日起至8月10日暫停開放，提醒遊客注意，以免撲空。

考量遊客需求，太管處並依據中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，自7月13日起開放部分遊憩景點，以及多條步道，各停車場也隨之降載，停車數減為原數量4成，且仍須落實戴口罩、避免群聚等防疫規定。

其中太魯閣「山月吊橋」，橋長196公尺，橋面寬2.5公尺，距離溪谷約152公尺，從布洛灣臺地邊緣跨越立霧溪谷，是太魯閣國家公園跨距最長、距離溪谷落差最大的吊橋，氣勢磅礡。2020年8月12日試營運，並採網路預約解說制度進入。

太管處今天表示，為進行山月吊橋保固期間監測系統修復及設施檢測、維修，將於8月4日起至8月10日，進行維修工程。施工期間山月吊橋暫停預約及開放。此外，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，太管處將另行公布周知。

太管處強調，疫情仍屬三級警戒，提醒遊客務必遵守全程戴口罩、避免室內5人戶外10人群聚等防疫規定，太管處也將請保安警察第7總隊第9大隊協助防疫稽查，會視疫情及人流狀況，滾動檢討園區內的各項管制措施。