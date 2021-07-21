恐怖驚悚片《怪奇大廈》。（車庫娛樂提供）

災難喜劇動作片《天坑》備受影迷關注。（車庫娛樂提供）

驚悚懼作《薩滿》由「韓國驚悚恐怖大師」羅泓軫導演擔任監製，《鬼影》、《淒厲人妻》泰國鬼才導演班莊比辛達拿剛執導。（車庫娛樂提供）

黃晸珉演自己的驚悚寫實動作片《綁架影帝黃晸珉》受矚目。（車庫娛樂提供）

2021年最受矚目的暑期強檔韓國電影，從飛車動作片、驚悚恐怖片、到災難喜劇片，多元類型在韓國陸續公布檔期，暑期領頭上映的《極速引爆》及《薩滿》也接連在韓國票房開出紅盤，叫好也叫座。而隨著台灣疫情漸漸控制下來，車庫娛樂也陸續公布這波暑期韓影的台灣檔期，將帶給台灣觀眾最完整的暑期強檔韓國電影。

率先打頭陣的是蟬連韓國雙週票房冠軍的驚悚動作片《極速引爆》將在本周四7／22全台上映；嚇人程度不輸《鬼病院：靈異直播》的恐怖驚悚片《怪奇大廈》則接棒將在7／30上映，除此之外，8月即將上映的新片更有「千億票房影帝」黃晸珉演自己的驚悚寫實動作片《綁架影帝黃晸珉》；《屍速列車》導演延尚昊企畫編劇的熱門恐怖影集《謗法》的升級電影版《咒術屍戰》，是由《寄生上流》及《鬼怪》幕後團隊斥資1.7億台幣打造的最新活死人大作！後續更有車勝元與李光洙精彩共演的災難喜劇《天坑》；由《極限逃生》與《與神同行》團隊巨資打造的動作片《逃出摩加迪休》；《哭聲》羅泓軫導演監製聯合《鬼影》泰國鬼才導演班莊比辛達拿剛執導的恐怖懼作《薩滿》，《薩滿》也在近期落幕的2021韓國富川國際影展中拿下最佳作品獎，並於韓國上映後，擊退《黑寡婦》榮登韓國票房冠軍。

《極速引爆》將於本週四（7／22）上映，由《鬼怪》趙祐鎮、《愛在大都會》池昌旭主演，故事敘述男主角在上班途中接到一通未知來電，遭恐嚇只要一下車就會引爆車上的炸彈。本作是《寄生上流》、《白頭山：半島浩劫》製作團隊的最新驚悚作，打破今年韓影最高開票紀錄！另外，由「浪漫男神」盛駿主演的《怪奇大廈》，故事敘述一名恐怖網路漫畫家為求創作靈感，而來到一棟詭異的大廈，沒想到卻遇到令人毛骨悚然的事……《怪奇大廈》首支預告在韓國公開3日即突破70萬觀看次數，留言數逼近2萬，是韓國網友十分期待的恐怖驚悚作，台灣也將於7月30日上映。

由《極限逃生》、《軍艦島》製作團隊打造的寫實驚悚動作片《綁架影帝黃晸珉》，故事敘述韓國影帝黃晸珉在某個平凡的凌晨突遭陌生人綁架，讓他體驗到現實生活比電影還要殘酷的事實……黃晸珉不僅在《綁架影帝黃晸珉》中展現從影以來最真實的自己，也挑戰超高難度的動作追逐場面，將讓觀眾看到「千億票房影帝」超越極限的一面！此外，活屍巨作《咒術屍戰》則是由《屍速列車》導演延尚昊所企畫的恐怖電視劇《謗法》的升級電影版，由《寄生上流》發行商、《鬼怪》製作公司斥資1.7億台幣打造！《咒術屍戰》故事敘述甦醒的屍體「在此矣」組成活死人軍團大開殺戒，少女謗法師將再以詛咒方式對抗更難纏的活屍大軍……《咒術屍戰》將打破電視尺度，展開更激烈的正邪對決。

而備受關注的災難喜劇動作片《天坑》，故事敘述男主角花了11年的努力才擁有的新家竟掉入地下500公尺深的超大型滲穴中，他將和鄰居們拚命在坑底求生！本作由「男神大叔」車勝元、《請回答1988》金成均、「百變演員」李光洙主演，《華麗的假期》製片、《鳴梁：怒海交鋒》編劇攜手打造，是繼《極限逃生》後又一部歡笑淚水兼具的災難喜劇，絕不能錯過！另外，《極限逃生》、《與神同行》團隊斥資200億韓元(約4.8億台幣)打造的《逃出摩加迪休》，故事敘述在1991年索馬利亞的內戰中，身處與外界斷絕聯繫的首都摩加迪休，南北韓外交人員們一同拚命求生的故事。本作由《七罪追緝令》金倫奭、《浴血圍城88天》趙寅成主演，在戰亂中尋找生機！全片遠赴北非摩洛哥取景拍攝，打造出一場宛如《亞果出任務》的絕地逃亡記。

今年最嚇人的驚悚懼作《薩滿》，由「韓國驚悚恐怖大師」《哭聲》羅泓軫導演擔任監製，《鬼影》《淒厲人妻》泰國鬼才導演班莊比辛達拿剛執導，《薩滿》記錄了在泰國的山村裡，某個世襲薩滿巫覡家族在三個月的時間內，與血有關的驚悚故事。本作在韓上映後，擊退《黑寡婦》榮登韓國票房冠軍，許多媒體觀眾紛紛表示看完不敢一個人回家，也無法自己一個人入睡！此外，《薩滿》也在近期落幕的2021韓國富川國際奇幻影展中榮獲最佳作品獎 。

此外，國片在韓國也大有斬獲，車庫娛樂於前年受韓國國家發展基金所邀，作為韓國基金唯一海外合作夥伴，與韓國第二大連鎖影城「MEGABOX」、製作《天空之城》等多部熱門韓劇韓影的「JContentree」、《軍艦島》的韓國特效公司「Wysiwyg Studios」、《寄生上流》、《機智醫生生活》的韓國影視龍頭「CJ E＆M」以合作夥伴身分共同參與韓國以整個亞洲電影市場為投資標的、首期總金額350億韓幣的「泛亞太內容基金」。而車庫娛樂聯合韓國國家發展基金於去年投資的台灣國片《詭扯》和《月老》，本次也皆在韓國富川國際影展大放異彩備受矚目，《詭扯》不僅入圍影展正式競賽片，更於47國260部電影中脫穎而出，榮獲韓國富川影展評審團大獎，是台灣首部奪得韓國富川影展評審團大獎的電影，而《月老》也於本屆富川國際影展受邀為開幕片。《詭扯》集結金獎影帝視帝陳柏霖、陳以文、劉冠廷、及女星陳意涵同台飆戲；《月老》由九把刀執導，網羅柯震東、王淨、宋芸樺主演。