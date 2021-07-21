【旅遊經 編輯部報導】盛夏時節，溫暖的黑潮帶來被稱為「飛烏」飛魚的漁汛，但飛烏後頭還有追兵就被稱飛烏虎，也就是大家熟知的鬼頭刀，從「飛烏」及「飛烏虎」文字上就能了解，被稱為海上捕食飛魚的老虎，勇猛的鬼頭刀，確實是海面殺手，在飛魚季時，若看到一群飛魚慌張躍出水面，水底下必有鬼頭刀游動，東北角部澳底漁港的船隊也蓄勢待發，因為鬼頭刀緊跟著飛魚來了，夏季在黑潮之際，就時常上演著「螳臂補蟬、黃雀在後」的場景！

鬼頭刀外型獨特側面看宛如一把俐落的大刀 （圖片/新北市政府漁業處提供）

「鱪」魚是什麼魚？大家可能不清楚，若是「飛烏虎」或「鬼頭刀」那就赫赫有名了，端午節到暑假這段期間，東北角的海面上常可看到飛魚(台語俗稱飛烏)飛躍逃避的景象，是因為有體常超過兩公尺且性情兇猛的鬼頭刀正在追趕獵食飛魚，因此得名「飛烏虎」。鬼頭刀偏好25～28°C之間的暖水溫，依循黑潮游至臺灣東北角海域，漁民多用延繩釣、曳繩釣、或扒網混獲。鬼頭刀的身形獨特，魚頭隆起且背鰭延長，從側面看宛如一把俐落的大刀，雖然鬼頭刀外貌不佳，鬼頭刀魚肉富含維生素B6、蛋白質、DHA、EPA 和菸鹼酸等多種營養成分，是有益健康的國產漁獲物。鬼頭刀肉質比較硬，但其實鬼頭刀的營養價值非常高，脂肪只有一般肉類的1/3，很適合現代人要營養又不要胖的需求。鬼頭刀因為刺少又沒有魚腥味，深受歐美國家人士喜愛，外銷後常常被製成魚排料理販售，近年國內冷凍加工技術成熟，也陸續推出鬼頭刀魚排、鬼頭刀魚鬆、鬼頭刀魚丸等產品。

在這鬼頭刀漁獲的季節中，澳底漁港新勝發船隊陳志鴻介紹三種家常鬼頭刀料理──◎．

「乾煎鬼頭刀魚片」：將輪狀的鬼頭刀魚片放入油鍋中，乾煎兩面至金黃焦香後，淋上米酒加水燜燒，最後加醬油、葱段及辣椒增色添味，形成色香味俱全的美食。

鬼頭刀魚片乾煎（圖片/新北市政府漁業處提供）

「薑片鬼頭刀魚湯」：將水煮滾後加入薑片，並放入新鮮魚塊，最後放入蔥花與米酒並撈除浮沫，簡單的料理即能嚐到清爽甘甜的魚湯。

薑片鬼頭刀魚湯（圖片/新北市政府漁業處提供）

「鹹酥鬼頭刀」：絕對是小孩的最愛，鬼頭刀魚片退冰切成塊，拌入蛋白、醬油和些許蒜末醃製10分鐘，醃後的魚塊沾些地瓜粉下鍋油炸，就是外酥內嫩的「鹹酥鬼頭刀」。

鹹酥鬼頭刀 （圖片/新北市政府漁業處提供）

新北市漁業處表示，新北市生產多樣化的優質水產品，希望大家在防疫期間多透過網路採購當地優質冷凍水產品，簡單料理美味又營養的食材給家人享用，除了可提升免疫力外，也可支持在地小農發展。相關訊息可至新北市政府漁業處官網 /活動資訊/漁產防疫組合查詢及訂購。

圖片： 新北市政府漁業處提供