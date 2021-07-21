客家事務委員會主委江俊龍說明，台中市石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區，自7月13日起採階段性開放，適度開放園區戶外廣場空間及停車場供民眾使用。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

全國三級警延長至7月26日，台中市長盧秀燕繼日前宣布台中市長照、教育、社福以及身心障礙四大系統優先鬆綁後，21日再拋出只要727三級警戒鬆綁藝文活動或小型觀光、經濟活動也規劃逐步穩健鬆綁。

台中市政府下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，文化局長陳佳君說明，台中市五大文化中心與台中文學館自7月13日起開放民眾分時段預約入館，至今已超過1200人次預約參觀，隨著疫情逐漸趨緩，7月27日起各館維持分時段預約制，各時段容留人數以100人為限；因應中央流行疫情指揮中心未來可能調降疫情警戒至第二級，文化局將進一步取消預約制入館及參觀時段的分流措施。

陳佳君表示，各場館依舊採取單一出入口並規劃參觀動線，也請入館民眾配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食，為提醒民眾參觀時也要保持2.25平方公尺社交範圍，各場館也將設置「社交距離宣導員」；此外，各項教育推廣活動、定時導覽均暫停，也不開放兒童展廳及各種穿戴式、觸控式或互動式設施。

另，客家事務委員會主委江俊龍說明，台中市石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區，自7月13日起採階段性開放，適度開放園區戶外廣場空間及停車場供民眾使用；7月27日起，室內展間採人流控管，石岡土牛客家文化館各時段容留人數以20人為限，東勢客家文化園區則以50人為限，兩館舍室內外場地暫不外借，東勢客家文化園區戶外兒童遊憩設施暫不開放。