根據統計，頭頸癌在台灣男性的發生率與死亡率已連續九年名列第四，近年來大約年增萬名患者。頭頸癌以好發機率來看，依序為口腔癌、鼻咽癌、甲狀腺癌、喉癌、下咽癌、口咽癌、唾液腺癌和鼻竇及鼻腔癌。為了鼓勵癌友積極樂天面對生活，在7月27日「世界抗頭頸癌日」前夕，頭頸愛關懷協會特別與台灣樂天醫藥、樂天桃猿棒球隊合作，邀請癌友分享抗癌歷程，並號召球迷化身「應猿大使」，提升民眾對於頭頸癌的關注。

臺大醫院副院長暨耳鼻喉科部與腫瘤醫學部教授婁培人醫師表示，頭頸癌發生年齡層相比其他癌症較低，近年來因菸、酒、檳榔的年輕族群使用增加，以及人類乳突病毒（HPV）感染提升，使得頭頸癌在台灣有更加年輕化的趨勢。

●五成以上患者初次確診即為晚期

頭頸癌目前治療方式有手術、化療、放射線治療、標靶藥物、免疫療法等，婁培人醫師指出，若及早發現且為早期頭頸癌患者，五年存活率可達70-80%以上。但是頭頸癌患者手術後，往往面臨顏面損傷或是藥物副作用，對回歸正常生活產生很大的影響，所以更需要家人及社會大眾的支持。

值得注意的是，頭頸癌患者以40-60歲男性居多，普遍為勞動階層，常因菸、酒、檳榔等生活習慣導致癌症發生，因此身為家庭經濟支柱的他們，經常忍到症狀已嚴重影響生活才去就醫，造成初次確診患者超過半數都是晚期的狀況。

●半數患者恐復發 治療方式有限 新型療法可參考

醫師強調，頭頸癌患者在治療後，約半數會在治療的三到五年以上於原處或局部區域復發，若不幸復發，可選擇的治療方式相當有限。目前國外已有新型療法，侵入性低、副作用較小，未來有機會引進讓台灣的頭頸癌患者有更好的治療選擇。

婁培人醫師也呼籲，疫情讓門診量能縮減，有部分癌友害怕去醫院而延遲治療，就有一名患者原本檢查為第一期頭頸癌，因疫情遲了2個月才回到醫院，病程卻已進展到第三期，鼓勵癌友應按時回診，若無免疫力低下的狀況，與主治醫師討論後可以接種疫苗保護自己。

球迷與樂天女孩為愛總動猿！應猿濾鏡共同為癌友加油。(圖/頭頸愛關懷協會與台灣樂天醫藥、樂天桃猿棒球隊提供)

7位癌友以個人經驗，分享最具「樂天精神」生命故事。(圖/頭頸愛關懷協會與台灣樂天醫藥、樂天桃猿棒球隊提供)

●癌後重拾愛好開啟精采人生！球迷化身應猿大使為癌友加油

疫情讓許多社交活動停擺，職棒也不斷延賽，並取消參與本次奧運，球迷雖然不能到球場為球員打氣，但樂天桃猿與樂天醫藥「雙樂天」聯手號召百位球迷將「桃猿精神」轉為對癌友的打氣，首次舉辦線上主題日，展開半個多月的「為愛（癌）總動猿：一起點亮2021世界抗頭頸癌日」系列活動，邀請球員與啦啦隊進行衛教宣導，並在7月27日的「世界抗頭頸癌日」當天，於FB與IG平台線上展出7位癌友樂天動人的生命故事。