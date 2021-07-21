行政院長蘇貞昌（前右）21日前往警政署刑事局視察掃黑緝毒成果並予嘉勉，蘇與內政部長徐國勇（前左）研究刀械管制現況。(郭吉銓攝)

行政院長蘇貞昌（前中）與內政部長徐國勇(前左)研究刀械管制現況。(郭吉銓攝)

行政院長蘇貞昌（紅色口罩者）回應體育署長請辭，表示賽後一定追究責任。(圖為蘇貞昌今日視察喵喵咖啡包照/郭吉銓攝)

台灣選手出征東奧引發諸多爭議，體育署長張少熙更為此請辭，行政院長今（21）日受訪時強調，等賽事後回台一定會查明究責，現在最重要的是讓選手得到最好的成績。

蘇貞昌今出席內政部警政署刑事警察局掃黑緝毒記者會，對於張少熙請辭一事，他表示，體育署已出示文件，過去多次要求承辦單位一定要給選手坐商務艙，但此次因賽事延期與疫情要求，要比較大的空間，還包了整架，卻因沒有事先給選手做最好的安排和妥為說明，尤其最不該是官員還擠進商務艙，這很不對，一定會查究相關責任。

他強調，現在最重要的，就是在比賽期間照顧好選手相關的食宿、運載等等，要給選手最好的後勤，讓選手為國出征得到最好的成績。

東京奧運台灣代表團19日包機前往日本，卻發生選手搭經濟艙、官員搭商務艙爭議，蘇貞昌除透過臉書二度道歉表示，昨受訪時也坦言沒有安排好、對不起，這是他在事發後第3度道歉。

至於體育署長張少熙請辭一事，行政院官員先前表示，教育部長潘文忠已向蘇貞昌報告，蘇揆要求教育部與體育署優先把奧運選手照顧，待奧運結束後，教育部與體育署應提交報告，屆時再一併檢討處理。

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