ATT集團位於大直敬業三路的ATT 4 Recharge，自開業以來主打親子家庭市場，多元主題商場向來是家庭放鬆、孩童放電的好去處。隨著疫情襲擊台灣，ATT主動出擊打造更符合消費者期待的新形態賣場，ATT 4 Recharge正式更名為「ATT e Life」，打造全新型態的娛樂商場，為大直內湖商圈注入嶄新生命力。ATT集團目前正招募資訊主管、教育訓練主管、視聽技術主管、行政人員、機電人員、KTV門店店長、行銷企劃專員等職務，歡迎至1111人力銀行投遞履歷。

ATT吸引力生活事業股份有限公司董事長戴春發表示，隨著台灣疫情不斷地變化，消費者面臨大環境快速變動而產生的焦慮感無處可抒發，觀察到此現象，ATT集團主張以「健康運動產業」的主軸出發，並以沈浸式娛樂模式滿足消費者的五感體驗，提供民眾隨時都能「自主療癒」的全新場域。藉由近年深耕大直內湖商圈的豐富經驗，ATT e Life將更在乎消費體驗，以智慧e化整合館內設施，更希望作為百貨產業的領頭羊，為市場注入蓬勃生機。

ATT e Life將於今年陸續揭開各種令人驚喜的計劃，包含全台囊括最多經典IP鉅作的新娛樂動漫特區、ATT自營品牌主題式KTV-idol K也即將全新開幕，更首次跨足電影市場，開設ATT吸引力影城，帶來頂級的影食文化。

●打造「新娛樂動漫特區」、串聯全台最多知名IP進駐：網羅台灣12個IP產業品牌，以旗艦規模打造「新娛樂動漫特區」，完整呈現各種深受消費者喜愛的動漫場景，將提供前所未見的娛樂消費體驗，同時引進多達200個以上療癒心靈的IP商品，勢必將引爆年輕族群的朝聖轟動。

●主題式KTV「idol K」首度進駐、大直內湖商圈的K歌全新選擇：與三五好友至KTV高歌一曲無疑是最療癒心靈的休閒娛樂！ATT旗下的自營品牌idol K是大直內湖商圈首家大型KTV，館內設計高達12種主題風格空間，提供32間大小不同的包廂，讓喜愛K歌的民眾多了全新選擇。

●首度跨界影業、ATT吸引力影城開創高端影食文化：ATT今年將首次跨足電影市場，首家影城也將落腳於大直ATT e Life。影城內打造超過10座以上大小影廳，提供全家大小、情侶、年輕族群等不同選擇，滿足民眾的各式娛樂需求；影廳中更計畫與知名餐飲品牌聯名打造獨家餐點，為觀影民眾帶來極致的影食雙饗宴。

(ATT)吸引力綜合百貨企業集團目前正徵才中，招募職務包括資訊主管、教育訓練主管、視聽技術主管、行政人員、機電人員、KTV門店店長、行銷企劃專員、營業幹部等，歡迎至1111人力銀行投遞履歷。此外，還有更多防疫在家工作職缺機會，以及集結全台各地計時工作的1111「兼差打工」，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作。