基隆中正公園希望之丘三期改造工程畫分許多工區，其中串接主普壇與大佛的鵲橋原預計9月底完工，但工程單位整頓邊坡時，發現路基流失嚴重，目前正進行加固工程，預計10月初才會重新開始施作。

基隆市政府都市發展處推動基隆市港市再生，以港、城、丘的戰略，投入近6.28億元經費打造中正公園希望之丘，暨「山海城串聯豎道串聯」工程，其中包括串接主普壇到大佛像的鵲橋、主普壇前廣場和下方聯絡道路拓寬、人本人行道建置，以及旅遊服務中心前方廣場銜接到大佛像區塊等。

不過，原先計畫串接主普壇與大佛的鵲橋卻發生變卦，都發處副處長張旻成指出，工程單位前期進行基地清理時，發現邊坡有被雨水掏空現象，為確保施工安全，目前先進行邊坡穩固工程，未來支撐景觀橋中間樁也會再移動。鵲橋原本預計9月底完工，現在只能砍掉重練，目前只能等邊坡完成防護後，再進一步施作，預估10月初再次重新動工。

另外，大佛廣場工程去年7月中開始施作，市府因施工需要封閉正義路二巷通往中正公園道路，原預計6月完工，但工程不斷延宕， 市議員張淵翔表示，正義路二巷是中船里、正義里及山底下許多里民進出要道，工區不斷增加，不知何時才能完工，附近居民哀聲載道，除了早起運動、進出不便以外，每天倒垃圾每天還要步行200公尺遠，要求市府能盡速完工。

對此，都發處表示，正義路2巷至大佛停車場後方小路部分工程，受疫情影響，工地減少出工人數，導致期程延後，今天與工程單位討論，將加速施工，預計8月中開放，以利民眾通行。