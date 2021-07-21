為行銷台南六甲區好山好水好風景，六甲區公所21日發表六甲建築色鉛筆詩畫集「詩情畫藝」新書，特別選在有98年歷史的毛昭川故居發表，用詩、畫介紹六甲36間特色建築，呈現六甲區獨特的風格與藝文特色，力推六甲特色觀光。

六甲區長陳啟榮表示，「詩情畫藝」新書運用色鉛筆一筆一畫勾勒出一幅幅活靈活現的圖片，陳啓榮針對每間建築物的特色來題詩，藉由詩句來建構一幅幅「詩情畫意」的藝術畫作，呈現「詩中有畫」與「畫中有詩」美麗新「視」界。

書中內容共分3大類36間建築，包含赤山龍湖巖、赤山龍潭寺、恒安宮、保安宮、龍凰寺、龍玄宮、龍鳯寺、保生廟、七甲龍湖代天府、甲東代天府、二甲玄武殿、王爺宮、十八王公府、慈登宮、聖姑廟及清樹紫竹宮16座廟宇。

老屋則有15間，包括今日發表新書場所毛昭川故居，以及居廣居、李源故居、林鳳營車站、黃條興老屋、蘇俊雄故居、陳天養舊屋、許進傳舊屋、吳振德古厝、許松旺老屋、吳火吉老屋、黃清山老宅、蔡淵湶老宅、尤添印古厝及黃崑獅老宅。

其他5間建築有六甲區公所、六甲區農會、六甲天主堂、林鳳營故事館及嘉南國小，每間都有它的獨特風格與藝文特色。

陳啟榮說，特別感謝今年7月退休的同仁蔡蕙璟，2年多來利用公餘時間埋頭伏案辛苦的畫下六甲地區建築物；感激在地企業佳南六董事長黃清山全額贊助印書費用；公所退休人員書法大師軻三老師餽贈墨寶為書本封面題字，增加藝文氣息與典藏價值。

陳啟榮表示，新書將分贈全國圖書館，讓全國民眾都可以借閱欣賞，六甲公所將繼續挖掘更多的六甲建築物，將其介紹給全國鄉親，希望全國民眾能親自造訪六甲小鎮，欣賞深厚的文化底蘊。