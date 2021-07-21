2021亞洲生技大會(BIO Asia Taiwan)今日開幕會後緊接著進入論壇，生醫愛迪生、Moderna(莫德納)共同創辦人Robert Langer分享「突破性平台技術」創業心法。Langer表示，近期Moderna雖看似一帆風順，新冠疫苗也獲得美國FDA的緊急使用授權(EUA)，但卻有許多科學家、媒體仍然不認同我們，不過我們會持續利用mRNA平台技術持續開發能幫助全球人類健康的療法。

「生醫愛迪生」之稱的MIT知名教授與連續發明創業家Robert Langer，同時也是莫德納(Moderna)疫苗公司共同創辦人Robert Langer，以「突破性科技創造與落實」為題現身說法。Langer直指，其實最適合成立公司的標準就是「平台技術」，可以透過平台，利用相同的製造流程，一再重複產出產品。

Langer分享其一路走來的創業心得，早期因技術過於創新，並不受到重視，連申請專利都遭到5次拒絕，但在200多次的不斷實驗與嘗試下，Langer陸續開發出多個藥物傳輸平台。並衍生成立超過40家新創公司。

在論壇主要(Keynote)講者之後，也邀請5位來自各地講者，從全球尺度分析疫情帶來的變化。諾華藥廠(Novartis)亞太及中東、非洲(APMA Region)地區代表Iris Zemzoum認為，這些變化包含了科學創新、合作關係、數位健康的成長。

艾昆緯(IQVIA)全球製藥策略副總裁Graham Lewis指出，藥廠必須因應後疫時代的趨勢變化調整現有的產品線，也須重視中國成為美國外市場首選的變化。

全球BIO國際事務執行副總Joseph Damond則指出疫情下國際關係的隱憂，也期許未來臺、美間能有更多抗疫和經濟的合作。

美國受託研究機構Syneos Health總裁 Leigh Householder也發現，醫療保健的趨勢，在新冠肺炎大流行剛開始的3個月，則達到了過去10年的成長。