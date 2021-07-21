帝圖(6650)藝術拍賣會將於7月31日至8月1日舉辦春季拍賣會，此次拍賣會將分為「古董珍玩」、「現代與當代藝術」、「近現代及古代書畫」及「珍稀名酒及烈酒」四大專場，拍品數量共計791件，收入將認列在第3季營收。

帝圖上一次拍賣會是在3月舉行的迎春拍賣會，含佣金成交金額近3億元新台幣，創拍賣佳績與刷新拍賣紀錄，並帶動第1季營收0.61億元，年增8成，佣金收入0.56億元，年增67.53％。第2季因無拍賣會挹注，單季營收僅188萬元。

7月31日開始的春季拍賣會，推出齊白石《英雄君壽圖》，預估價新台幣3000萬至5000萬元。近現代書畫推出「曠代草聖于右任書法專題─日本重要藏家舊藏」，此次春拍帝圖藝起抗疫，接續前次「曠代草聖專拍」的佳績，再由日本著名右老藏家提供右老精品。另有嶺南杜月笙之稱巨富大收藏家「廣東葚川百一璧齋主人」陳翰華精彩珍藏《明張瑞圖行書冊》，帝圖藝術繼石渠寶笈之皇家珍品《三希堂法帖》，明代書家《金元玉致民望別久帖》後，再受重要藏家委託以晚明四大書家之一張瑞圖行草書法一冊。

古董專場呈獻圓明園遺珍清嘉慶御製碧玉雕雲龍鈕「雲日相暉映」璽以及「玉賞琳瑯─重要私人藏家專題」。現代與當代藝術推出奈良美智重量級作品，名酒專場推出重點威士忌麥卡倫珍稀系列等。本次專題徵件質量亮眼，再次聚焦重磅書畫生貨與亮點拍賣專題。