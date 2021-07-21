新華社21日報導，海南省第一中級人民法院對一起中央政法委掛牌督辦、去年11月間起訴的海口市海府地區重大涉黑案件，一審宣判，判決書超過1000頁、80多萬字。以犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、故意殺人罪等罪名，數罪並罰，判處該組織領導者吳宗隆、組織骨幹成員李平兩人死刑；其他142名被告，分別判處25年以下不等有期徒刑。

判決指出，以吳宗隆為組織、領導者，李平等人為骨幹成員的黑社會性質組織，在海口市海府地區盤踞近30年，藉由開設賭場、非法占用農用地、非法倒賣土地使用權、強迫交易、敲詐勒索等一系列違法犯罪活動大肆斂財，牟取巨額非法利益達20餘億元（人民幣。下同，約合新台幣86億元）。

該組織先後被查獲槍支21支，其中射擊運動步槍1支、大陸國產「五零式」衝鋒槍1支、制式手槍10支、獵槍4支、仿製手槍5支，查繳子彈1300餘發；該組織長期在海府地區通過暴力、威脅等手段有組織地實施大量違法犯罪活動。

具體犯罪涉及故意殺人罪、故意傷害罪、聚眾鬥毆罪、搶劫罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、賭博罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、私藏槍支、彈藥罪、非法持有槍支、彈藥罪、非法買賣槍支、彈藥罪、強迫交易罪、串通投標罪、非法採礦罪、非法經營罪、非法占用農用地罪、非法倒賣土地使用權罪、偽證罪、妨害作證罪、幫助偽造證據罪等20個罪名，120多起違法犯罪事實，共造成4人死亡、6人重傷、11人輕傷的嚴重危害後果。

該組織在成員實施犯罪後，指使、安排他人投案頂罪，嚴重擾亂司法秩序；該組織把持基層政權，大肆圈占土地；該組織為尋求非法保護，以非法利益拉攏腐蝕政府職能部門及政法機關領導幹部充當「保護傘」。

宣判後，被告吳宗隆、李平等人不服上訴，海南省高級人民法院將依法對該案進行二審。