美股標普500指數在6月的最後一個交易日，站上4297.5點，以創新高收盤。2021年才過了一半，標普500指數已經上漲超過14%，股市大好之際，很多人躍躍欲試想進場，股神巴菲特也給了一些個人基本建議。

美股近來股市前景看好，不只美股標普500指數站上高點，那斯達克和道瓊工業指數，也是漲幅可觀。會有這樣的現象，美國知名媒體CNN分析，是人們對於疫苗有信心，認為有機會打敗新冠肺炎，經濟有可能再次復甦，回歸以往正常生活。許多股市新手(小白)看好市場，想捧著大把金錢投入股市，想要大賺一筆。

就在眾人看好股市之際，股神巴菲特可不這麼認為，日前他接受採訪時表示，疫情對經濟的影響尚未結束，「不可預測性還是很高」。這一年多來的疫情，讓巴菲特學到，「世界對必然會發生的緊急狀況準備不足，而人們所知道的，其實並不像他們所以為的那樣多。」

其實巴菲特一向很推薦股市新手(小白)先從指數型基金下手，對於不熟悉股市的新手，可以買進追蹤標普500的指數型基金。指數型基金就像是一口氣買進各大產業龍頭，走勢也相對穩定，較不會有單一個股大起大落的狀況發生，新手投資人也較有餘裕空間可以思考大盤和未來走向。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，相對於國際情勢，新冠肺炎在各地造成嚴重疫情，台灣目前疫情控制穩定，經濟百業等待機會重新起步，微解封後不少企業拋出月薪4萬以上的職缺，求職者不妨趁此機會規劃未來職涯，找到更好機會。