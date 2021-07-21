呂姓男子2019年擔任陸軍馬祖地區支援營運輸連中士時，向友人借用有上尉軍階的憲兵軍服，故意拍攝裸露、自慰等猥褻影片，上傳到twitter社交軟體，讓網友公開瀏覽，未料憲兵隊在網路巡邏時卻意外發現呂男拍攝的影片，將他移送偵辦；新北地院近期依張貼猥褻影像供人觀覽罪，判處呂男拘役15日，得易科罰金1萬5000元。

判決指出，呂男2019年2月向友人借用憲兵上尉階級便服後，穿著西裝，露出憲兵便服，拍攝裸露、自慰、性交等猥褻照片和影片，並在2019年至2020年3月間在新北住家將猥褻影片上傳到社交軟體，供網友瀏覽，卻被雲林憲兵隊查獲，而呂男被逮後坦承犯行。

法官認為，呂男當時是陸軍中士，明知軍種不是憲兵，也不是上尉軍階，卻公然冒用上尉徽章，意圖使人混淆身份，還穿著軍服拍攝猥褻照片、影片，供人觀覽，敗壞社會風氣，相當不可取，但考量呂男沒有前案紀錄，犯後態度良好，因此判處拘役15日，得易科罰金，另緩刑2年，並在判決確定後6個月內向公庫支付3萬元。