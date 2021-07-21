據敘利亞官方媒體報導，以色列在星期一深夜對敘利亞軍事基地發動飛彈空襲，不過，這次防空系統攔截發揮作用，以色列8枚飛彈被擊落了7枚，因此基地的損失不大。這事件對俄羅斯也是好消息，因為敘利亞的防空武器都是俄國提供的，正欠缺實戰成績。

防衛世界(Defense World)報導，敘利亞國家通訊社 SANA 援引一名軍方消息人士的話說，事件發生在星期一晚間 23:37，以色列4架F-16戰機侵入敘利亞領空，對阿勒頗東南方20公里的薩菲拉(al-Safirah)軍事基地發動飛彈攻擊，而俄羅斯製造的「鎧甲S」( Pantsyr-S) 和 山毛櫸M2飛彈(Buk-M2)發揮作用，來襲的8枚飛彈中，成功擊落了7枚。

俄羅斯派駐敘利亞的「各支派和解中心」副主任瓦迪姆·庫利特少將(Vadim Kulit)表示：「剩下的1枚飛彈，損壞了薩菲拉的1處建築。」

總部位於杜拜的「事件報」( Al Hadath) 電視頻道報導稱，遇擊的目標是敘利亞的親伊朗什葉派武器研發中心。所幸當時已下班，沒有人員傷亡。

以色列對此事沒有回應，一名以色列軍方發言人表示，以色列軍方不對外國報導發表評論。

鎧甲S是一種結合快砲與短程飛彈的近迫式防空攔截系統，具有2門30公釐機砲，與16枚追熱式短程防空飛彈。俄國對此系統寄與厚望，不過在2016~2018年間，敘利亞的鎧甲S防空車曾被以色列戰機擊毀過好幾次，被質疑效能表現。之後檢討，可能與操作員的操作不熟練、以及雷達的敵我識別效能被破解有關。俄羅斯之後再升級雷達系統，終於在這次反空襲事件取得不錯的表現。