新冠肺炎疫情持續三級警戒，大多數上班族依然WFH(在家上班)，每天在家乖乖防疫冷氣吹不停，7月的電費肯定暴增。不過現在傳出好消息，台電可能取消7月的夏季電費計價，幫民眾省荷包。

行政院長蘇貞昌20日出席公開活動時表示，6月因為考量到民眾防疫在家不實施夏季電價，如今三級警戒持續延長到7月，許多民眾依然是在家上班，因此在合理範圍內，應該會考慮7月不實施夏季電價。

另外，行政院發言人羅秉成也曾提到，行政院已經請經濟部就夏季電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務負擔，和疫情後續的相關發展，進行整體評估。

行政院祭出紓困4.0精進方案，宣布6月不採夏季電價，估計有1000萬戶受惠，但是帳單一來，不少民眾一看還是按照夏季電費計價，長期在家使用電器的結果就是電費比去年同期高。

照理來說，應該要比去年同期便宜1000至2000元，結果相關單位「說話不算話」，荷包硬硬被偷了好多錢。對此，台電解釋，行政院6月26日才公布優惠政策，不少用戶電費單都已寄出，作業不及，溢收的電費將會在下次繳費時扣除。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情警戒雖為三級微解封，不少公司仍是啟動分流上班機制，部分上班族改為在家上班，企業對於掌控員工差勤難度增加。1111人力銀行發言人黃若微表示， 1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能，歡迎有需求的國內各家企業致電1111人力銀行洽詢。