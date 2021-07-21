中國外交部發言人趙立堅21日在例行記者會針對美國氣候問題特使凱瑞呼籲中美在氣候變化領域合作的相關言論表示，應對氣候變化、推動綠色發展是國際社會的共同責任，需要開展全球行動、全球應對、全球合作。中美作為世界上最大的開發中國家和最大的已開發國家，在應對氣候變化方面肩負共同使命，理應進一步加強溝通協作，在國際上發揮表率作用。

趙立堅強調，中美在具體領域的合作與整體中美關係息息相關，美方不能一方面肆意干涉中國內政，損害中國利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予理解和支持。美方應該為中美在重要領域開展協調與合作創造有利條件。

趙立堅介紹道，近日中國啟動碳市場上線交易，納入首批碳市場覆蓋的企業碳排放量超過40億噸二氧化碳，將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

中國將力爭於2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。從實現碳達峰到碳中和，中方所用時間遠遠短於已開發國家所用時間，這是中國基於推動構建人類命運共同體的責任擔當，和實現可持續發展的內在要求，作出的重大戰略決策，為全球合作應對氣候變化，增添了新的動力和信心。在應對氣候變化和成功實現減排方面，中方期待美方也能言行一致，切實承擔應盡的責任，作出應有的貢獻。