迎接智慧時代來臨，台中市政府交通局與電信業者合作，推出「Parking Go找車位」Line官方帳號，短短1個月即吸引4萬人下載使用，無奈後續2次設備維護的招標作業皆以流標收場，外傳電信業者對此計畫喊卡，「Parking Go找車位」帳號也已下架。交通局則強調，將以其他方式執行該計畫，服務不會中斷。

台中市交通局長葉昭甫指出，此「Parking Go找車位」為電信業者向經濟部工業局申請、屬於智慧城鄉生活應用的補助計畫，包括台北、新竹、台中及南台4縣市，共將埋設3萬個地磁感應設備，其中，台中市路邊停車格周邊2年來共埋設約7000個地磁，可隨時偵測路邊停車格位使用狀態。

此計畫於2019年7月上路，短短2個月時間，交通局就宣布，分別在文心路、公益路及東興路、河南路等重要幹道與熱門商圈埋設感應設備，且已幫助超過54萬人次尋找並記錄汽車停放格位，平均下來，每天使用人次高達1萬4000，且加入「Parking Go」官方帳號的好友也突破5萬3000人。

令人不解的是，「Parking Go」官方帳號日前已悄悄下架，陳姓民眾搜尋資料發現，該電信業者免費協助維護地磁設備至去年12月底，這半年來交通局接連2次公開招標、尋求廠商持續維護，卻接連流標，原以為市府將再舉辦招標作業，未料交通局竟決定撤案，作法令人霧煞煞。

交通局指出，接連2次招標作業都沒有廠商願意投標，考量執行期程、系統介接等問題，決定將地磁維護及建置作業併入停車費勞務委外作業，預計最慢10月應可重啟新案，將持續提供民眾路邊停車資訊服務。