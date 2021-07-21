台灣選手好棒！本屆中華隊取得東京奧運資格門票是歷屆最多的66張，其中包括舉重「女神」郭婞淳、羽球「世界球后」戴資穎和桌球混雙世界排名第1的組合鄭怡靜／林昀儒等，表現值得期待，東京奧運本周五將開幕，品牌趁勢推出應援系列商品，像是台灣羽球品牌VICTOR推出世界球后戴資穎最新造型服飾、中華隊復古玻璃對杯組等，讓粉絲邊欣賞賽事邊乾杯為選手喝采。專業運動品牌ASICS推出全新CELEBRATION OF SPORT系列，將充滿慶典氛圍的繽紛元素融入ASICS專業跑步、運動休閒及專業競技運動3大系列中，搶搭東京奧運熱潮。

球后御用品牌VICTOR的 CROWN COLLECTION 2021系列，共推出大賽、訓練、休閒等款式，以經典黑、白為主色，運用幾何線條設計，搭配不對稱的撞色元素為服飾注入運動活力，象徵戴資穎多變的精湛球技。小戴表示：「這次服飾設計具有更加多元的元素，讓我在穿搭上能輕易展現休閒、時尚等多樣風格。」

東京奧運中華隊官方合作夥伴VICTOR，以TEAM TPE為核心，結合中華隊經典藍、白、紅元素推出官方應援系列商品，包含服飾、帽子、帆布袋、運動鞋，以及應援毛巾、鑰匙圈等配件，更貼心打造具濃濃台灣味的中華隊玻璃對杯，讓粉絲能一邊欣賞精采奧運賽事，一邊乾杯為選手喝采！

應援毛巾、應援T-shirt、復古玻璃對杯組讓球迷在家也能熱鬧觀賽！（圖/取自VICTOR勝利體育官網）

而ASICS邀請全明星運動會中展現驚人運動能力的林敬倫及曹佑寧擔任CELEBRATION OF SPORT應援大使，一起傳遞運動的正面能量。ASICS表示，期望透過運動的正能量感染更多人，振奮這個世界，推出全新CELEBRATION OF SPORT為運動喝采系列服飾和鞋款，每一款商品都以明亮的白、灰、橘色為主色，加上歡慶運動勝利的五彩紙片點綴，象徵運動的多元性和融合性，進而呈現夏日運動派對氛圍。

ASICS邀請林敬倫及曹佑寧擔任CELEBRATION OF SPORT應援大使。（圖/取自ASICS官網）

本屆東奧因為防疫因素無法開放觀眾進場觀賽，對於關注東京奧運、喜愛中華隊選手的粉絲們可能有些失望，但大家可以透過轉播為你喜愛的選手大聲加油，也可以穿上選手指定服飾鞋款表示支持一起拚奪金。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，奧運是運動員夢想中的最高殿堂，每個奧運選手的背後都有許多故事，不管是刻苦的訓練、家庭背景，甚至有著兼職的工作也是許多選手的日常，1111人力銀行在疫情期間推出「在家工作」與「兼職打工」專區，方便收入受到影響的上班族查看、投遞有興趣的相關職務，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。