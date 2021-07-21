藝人侯怡君今年五月與蕭大陸修成正果結婚，公開承認再做試管嬰兒，期待有新生命的來到。然而近期侯怡君在臉書上，經常發文痛批「綠茶婊」、「對著我睜眼說瞎話」等等字句引起外界關注。婚姻遭第三者電視台黃姓監製介入，讓她今日在臉書上氣得直接開嗆對方，別再說謊了！

在６月份侯怡君就曾發文痛罵小三：「妳在繼續胡說八道無中生有！證據會撕爛你的嘴，還是到處亂放話，說我一變再變，自稱自己是可憐的受害者，你這『綠茶婊』終究會被撕破謊話連篇的假面具！」侯怡君曾到電視台與這位黃姓監製面對面對質，對於自己的婚姻相當捍衛與保護。

侯怡君今(21日)在臉書上公開聲明表示：「謝謝大家的關心，我們都很好，找一天無論透過任何形式，我會好好的說明一切，感恩各家媒體，記者朋友自由心證的報導，凡走過必留下痕跡誰也無法輕易抹去，只能勇敢面對事實才是王道。」，對方一次又一次的謊言，侯怡君感到相當生氣，敷衍絕對無法粉飾一切！

侯怡君曾分享過婚姻觀念：「伴侶之間，過上了一屋兩人三餐四季的生活，簡單充實、平淡幸福，看似平凡卻也『堅不可摧』。」侯怡君相當珍惜與老公蕭大陸，平凡樸實的婚姻生活，不允許婚姻有第三者的介入。