倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開高震盪走低，下跌69.95點，跌幅0.4％，收在17458.79點；櫃買指數則是震盪收小紅，上漲0.18點作收，漲幅0.08％，收在219.95點；三大法人進出方面，外資續賣162.27億元，投信續賣20.18億元，自營商續賣22.95億元，惟外資法人於台指期轉買2270口多單，累計淨空單部位為35205口，心態轉趨謹慎保守。

雖受到Delta變種病毒肆虐下，投資人擔憂全球各國恐再次大規模實施封鎖措施，導致經濟復甦力道出現減緩的隱憂，短線看似危機重重，使外資法人反手大舉調節持股部位，也拖累大盤一舉摜破10日線、月線位置區。

就技術面觀察，就線論線，由於市場信心尚未完全恢復，且大盤尚未能夠站穩於10日線和月線等位置區前，預期短線大盤仍將持續反覆震盪整理。

不過，在6月外銷訂單持續繳出一張亮眼的成績單，隨全球經濟穩健復甦、傳產貨品需求回升、各大貨品接單全面續揚。此外，第二季及上半年金額亦同創歷年同期新高，上半年訂單金額達3099.2億美元，為史上上半年首度突破3千億美元。

個股方面，本周納入投資組合的研通，歐美解封、旺季需求來臨，配合內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，經濟部也指出，7月外銷訂單預估值為527億美元至542億美元間，年增15.7～18.9％，可望繳出連17紅，顯見第三季、下半年整體經濟仍是持續看好不變，台股後市並無看壞的理由，預期經適當震盪換手整理後，後市仍有續戰新高的機會。