啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數已連兩日未能站回月線，21日收在17458點，跌點69點，殺盤重心依舊在波段漲多股貨櫃三雄長榮、萬海、陽明等，投資人應趁反彈減碼，勿過度戀戰。隨類股輪動加快，權值股相對疲弱，強勢個股短打即可且不能過度追漲，盤面此時轉由第三季具漲價題材的消費性MOSFET接棒，包括富鼎、大中、杰力等個股，部分業績成長股與高殖利率股也可留意。

個股方面，本周納入投資組合的台蠟，6月營收成長性高，具轉機題材，上周技術面跳空表態，出現V形反轉，後市可望續攻。