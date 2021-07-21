逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:492021/07/21 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數已連兩日未能站回月線，21日收在17458點，跌點69點，殺盤重心依舊在波段漲多股貨櫃三雄長榮、萬海、陽明等，投資人應趁反彈減碼，勿過度戀戰。隨類股輪動加快，權值股相對疲弱，強勢個股短打即可且不能過度追漲，盤面此時轉由第三季具漲價題材的消費性MOSFET接棒，包括富鼎、大中、杰力等個股，部分業績成長股與高殖利率股也可留意。 個股方面，本周納入投資組合的台蠟，6月營收成長性高，具轉機題材，上周技術面跳空表態，出現V形反轉，後市可望續攻。 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 #長榮 #陽明 #大中 #富鼎 #萬海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:442021/07/21 財經 烟花轉中颱 最快今海警明陸警 04:102021/07/21 焦點要聞 不斷更新》長榮、陽明盤中跌停 台股由紅翻黑跌近百點 09:092021/07/21 財經 美股四大指數反彈 台股早盤上漲逾百點 09:192021/07/21 財經 《晨間解盤》大內資有意 電子再拚百花齊放(倫元投顧提供) 07:462021/07/21 財經 貨櫃三雄躍升外資控盤工具 12:442021/07/21 財經 陽明交通大學醫工強強聯手 跨域邁步大未來 10:002021/07/21 生活 台股跌破月線 生技醫療股活跳跳 04:102021/07/21 財經焦點 《集中市場》航海王溺水 三大法人賣超205.39億元 15:252021/07/21 財經 外資大逃殺3天狂賣905億 這10檔遭獵殺 11:352021/07/21 財經 航運股不甩股東會利多「翻船」 法人建議著眼成交比重 12:142021/07/21 財經 財經熱門新聞 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 財經 力旺總經理沈士傑辭世 董事長徐清祥暫代職務 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑 - 財經 長榮操盤老手暴賺7位數 船就沉了 網一看對帳單：提早退休 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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