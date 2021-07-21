賓士汽車製造商戴姆勒集團(Daimler)周三指出，全球半導體晶片短缺，將導致今下半年汽車產量下降，並且持續到2022年。但戴姆勒將今年獲利率展望維持不變。

與其他汽車製造商一樣，戴姆勒在車用晶片短缺下，削減了產量，並促使戴姆勒將重點放在利潤率更高的車型上。

財務長Harald Wilhelm對媒體表示，晶片短缺將持續到2022年，但不會像今年這麼嚴重。

戴姆勒在今年下半也將面臨鐵、銅、鋁價格上升的問題；戴姆勒也將了解和提高晶片供應能見度的問題。

執行長Ola Kaellenius在視訊會議表示，晶片短缺已經是一個固定化的問題。

部分汽車製造商透過放棄一些車型的部分功能，來解決晶片問題，例如通用的一些皮卡車的電腦將不配備燃油管理模式。

戴姆勒部分汽車也在等待晶片，以便進行最後完工。

戴姆勒第二季的賓士汽車銷售量飆升27%，在歐洲更成長54%。而在先前的飆升後，中國市場第二季僅成長5.8%。

執行長表示，旗艦S系列轎車的訂單非常健康。

集團預計全年汽車銷量將與2020年持平。此前戴姆勒的財測為「顯著高於去年」。

戴姆勒確認了第二季調整後稅息前獲利(EBIT)為54.2億歐元(約63.8億美元)；營收為435億歐元，優於去年同期的302億歐元。