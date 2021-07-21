衛福部日前宣布高端二期臨床實驗的中和抗體效價高於AZ疫苗，給予EUA緊急許可，高端昨（20）日公告，已獲准於巴拉圭執行新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗，目標是今年第3季完成約1000名受試者的收案，第4季取得期中分析數據。這項臨床試驗於取得巴拉圭當地臨床的安全性與免疫原性比較數據後，將加速布局中南美洲市場。

高端表示，公司於7月6日向巴拉圭醫藥法規主管機關，國家衛生監督局（DINAVISA），提出第三期臨床試驗申請，經DINAVISA審查評估後，於台灣時間7月20日取得第三期臨床試驗核准，可開始收案進行第三期人體臨床試驗。

高端指出，這項三期臨床試驗為高端疫苗與巴拉圭亞松森大學醫學院共同合作，試驗採免疫橋接設計與阿斯特捷利康（AstraZenecaAZ）新冠肺炎疫苗進行比對性試驗。三期人體臨床試驗預計於今年第3季完成所有受試者約1000人收案，並於今年第4季取得期中分析數據。

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